MHP'li Enginyurt'tan küfür açıklaması - Son Dakika

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis Genel Kurulunda İYİ Partili İbrahim Halil Oral'la yaşadığı kavgaya ilişkin, "Sinir ve şekerin verdiği etkiyle ağzımdan istenmeyen küfürler çıktı, çıkmasa iyiydi. Bir milletvekilinin küfür etmesi doğru değil. Birileri haşa Allah'a küfür ettiğimizi söyleyerek bizi linç etmeye çalışıyor" dedi. Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesini de değerlendiren Enginyurt, "Tahliye olmasa beş ay sonra hapisten çıkacaktı. CHP, Anayasa Mahkemesine giderek eşit adalet, eşit infaz diyerek göreceksiniz eğer Anayasa Mahkemesinden böyle bir karar alınırsa, kadın tacizcileri, kadın katilleri, çocuk tecavüzcüleri, hepsi CHP sayesinde hapisten çıkacak" açıklamasında bulundu.



Geçtiğimiz Pazartesi günü infaz yasasının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulunda İYİ Partili İbrahim Halil Oral'la MHP'li Cemal Enginyurt arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma esnasında yaşanan küfürlü diyaloglar tepkilere neden olmuştu. MHP'li Enginyurt, yaptığı açıklamada yaşanan diyalogların doğru olmadığını ifade ederek, "TBMM'de geçen hafta içerisinde bir kavganın içerisinde bulunduk. Bu kavga sırasında sinir ve şekerin verdiği etkiyle ağzımdan istenmeyen küfürler çıktı, çıkmasa iyiydi. Bir milletvekilinin küfür etmesi doğru değil. Birileri haşa Allah'a küfür ettiğimizi söyleyerek bizi linç etmeye çalışıyor. 13 yaşında Allah davası için 12 Eylül 1980 yılında hapse düşmüş Cemal Enginyurt'a böyle bir itham, iftira ve yalan yakıştırılamaz ve yapıştırılamaz. Biz Allah için ölmeye de, mücadele etmeye de hazırız. O küfür olmasa Mecliste iyiydi. Ben o küfrü kendime de yakıştıramadım ama haşa kutsal değerlere küfür edildi denildiğinde bu küfrü kabul etmem mümkün değildir, onları Allah'a havale ediyorum" dedi.



"Tahliye olmasa beş ay sonra hapisten çıkacaktı"



Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesini de değerlendiren Enginyurt, CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi. Enginyurt, "Alaaddin Çakıcı tahliye oldu, fikir suçluları, PKK ve FETÖ'cüler tahliye olmadı diye Anayasa Mahkemesine gidiyorlar. Alaaddin Çakıcı 67 yaşında, 65 yaş indiriminden yararlanarak tahliye oldu. Tahliye olmasa beş ay sonra hapisten çıkacaktı. Dolayısıyla Cumhur İttifakı, AK Parti Mahkemesine giderek eşit adalet, eşit infaz diyerek göreceksiniz eğer Anayasa Mahkemesinden böyle bir karar alınırsa, kadın tacizcileri, kadın katilleri, çocuk tecavüzcüleri hepsi CHP sayesinde hapisten çıkacak" açıklamasında bulundu. - ANKARA