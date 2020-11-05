MHP'li Erdem: "Bingöl'ün sorunlarını bundan sonra da takip edeceğiz" - Son Dakika

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bingöl'de belirledikleri bazı sorunların giderildiğini belirterek, kentin sorunlarını bundan sonra da takip edeceklerini söyledi.

Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda 2017 yılında bazı illeri ziyaret ettiklerini dile getirdi.

Bu ziyaretleri kapsamında Bingöl"ün Elmalı köyündeki sağlık ocağında hemşirenin bulunmadığını, okul binasının da harabe halde olduğunu gözlemlediklerini anlatan Erdem, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük ve kısa süre sonra sağlık ocağına hemşire ataması yapıldı. Sağlık ocağı ile okul binasının gerekli yenileme çalışmaları da bitirildi. Evlatlarımız artık eğitimlerini daha sağlıklı bir ortamda alabilecek." dedi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ve Bingöl Valisine desteklerinden dolayı teşekkür eden Erdem, Bingöl'ün sorunlarını bundan sonrada gündeme getireceklerini kaydetti.