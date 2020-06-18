MHP'li Erdem'den Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek - Son Dakika

MHP'li Erdem'den Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Son terörist öldürülünceye, son silah kırılıncaya kadar vatanını, bayrağını, ezanını seven herkes terörle mücadeleye devam edecektir.

MHP'li Erdem'den Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek, System.String[]

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Son terörist öldürülünceye, son silah kırılıncaya kadar vatanını, bayrağını, ezanını seven herkes terörle mücadeleye devam edecektir." dedi.

Erdem, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından Pençe- Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarında Türk ordusunun yeni bir destan yazdığını söyledi.

"Rabb'im kahraman Türk ordusunu muzaffer eylesin" diyen Erdem, son terörist öldürülünceye, son silah kırılıncaya kadar vatanını, bayrağını, ezanını seven herkesin terörle mücadeleye devam edeceğini bildirdi.

Erdem, sadece terör örgütleriyle değil, tüm uzantılarıyla da mücadelenin süreceğini belirterek, " Afrin'e nasıl Türk bayrağı dikildiyse Allah'ın izniyle Kandil'e de Türk bayrağı dikilecektir." diye konuştu.

Engelli vatandaşların toplum hayatının içinde yer bulmalarına kıymet verdiklerini dile getiren Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikli atama hakkının engelli kardeşlerimize verilmesi bizim için çok kıymetli. Özellikle branşlara göre ayrım yapmadan, yine memurluk kadrolarında da engelli kardeşlerimize öncelik tanınması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Engelli öğretmenlerimizle ilgili uzun soluklu bir çalışmamız var. 3 bin 500 olan atanamamış engelli öğretmen sayısı bugün 450'ye kadar düştü. Milli Eğitim Bakanlığının çabasıyla birlikte 200 atama daha yapılacak. 250 engelli öğretmen kardeşimiz kaldı. Kalan 250 civarındaki engelli öğretmenimizin atanmasının yapılması konusundaki taleplerimizi tekrar dile getirmek istiyorum."

LGS sınavına girecek öğrencilere zihin açıklığı dileyen Erdem, başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutladı.

MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:43 Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Erdem'den Pençe-Kaplan Operasyonu'na destek - Son Dakika

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