MHP'li Erdem: "Milli servetleri yok edenler vatan düşmanlarıdır" - Son Dakika

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, "Milli servetler, milletin hizmetine sunulan, vatanın birer parçası olduğuna göre milli servetlere dokunanlar, tahribata uğratanlar, milli servetleri yok edenler, vatan düşmanlarıdır." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milli servetlerin, devletin ve fedakar insanların ortaya çıkardığı, topluma mal edilmiş eserler olduğunu belirtti. Milli servetin üç bileşeni olduğunu ifade eden Erdem, "Ülke içerisindeki insan ürünü fiziki varlıklar, doğal varlıklar ve beşeri sermayedir." diye konuştu.

Vatan toprakları üzerindeki her bir çakıl taşının milli servet olduğuna işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Milli servetler, milletin hizmetine sunulan vatanın birer parçası olduğuna göre milli servetlere dokunanlar, tahribata uğratanlar, milli servetleri yok edenler, aslında vatan düşmanlarıdır. Devletimizin, milletimizin malını yakıp, yıkmaya, yok etmeye, bombalamaya, tahrip etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Milli servetlerimizin tamamı için geçerli. Bunun adına özgürlük, demokrasi demek, altı boşaltılmış kavramlar haline getirilmiş bu kavramların içerisine giydirmek ne medeniyet ne de çağdaşlık. Bunun adı tamamen vatana ihanettir, vandallıktır."

Erdem, gençlere küçük yaştan itibaren özellikle milli servetin ne demek olduğunun ve nasıl korunması gerektiğinin öğretilmesi gerektiğini belirterek milli servetin korunması için gerekli araştırmaların yapılması ve milli servete yönelik olası tahribatların önlenmesi amacıyla Meclis'e araştırma önergesi verdiğini vurguladı.

MHP'li Erdem, "Aslında milli servetimizi korumak demek vatanımızı, Türk milletini, vatan sınırlarımızı, yeşil vatanımızı, mavi vatanımızı korumak demek ve buna çocuklardan başlayacağız." ifadesini kullandı.