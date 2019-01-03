MHP'li Erhan Usta, Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
1 saat önce
MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, 'cumhur ittifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak, parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na sevk edildiğini açıkladı.
MHP Merkez
Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk
, Samsun Milletvekili Erhan Usta
'nın, 'cumhur ittifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak, parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na sevk edildiğini açıkladı.
MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale
Milletvekili Halil Öztürk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi
Samsun Milletvekili Erhan Usta; 01.01.2019 tarihli Türkiye
geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakının varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir" dedi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:04 Kaynak: DHA
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