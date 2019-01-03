Son Dakika Haberleri: MHP'li Ersoy, Bakan Akar'a 'Savunma Sanayi' Raporu Sunacak

MHP'li Ersoy, Bakan Akar'a 'Savunma Sanayi' Raporu Sunacak

1 saat önce

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, savunma sanayiine yönelik alt yapının Kayseri'de mevcut olduğunu belirterek, bu konuda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini ve kendisine bir rapor sunacağını söyledi.

MHP'li Ersoy, Bakan Akar'a 'Savunma Sanayi' Raporu Sunacak, System.String[]
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, savunma sanayiine yönelik alt yapının Kayseri'de mevcut olduğunu belirterek, bu konuda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini ve kendisine bir rapor sunacağını söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, savunma sanayiine yönelik yatırımlar için harekete geçti. Kayseri'nin bu alanda önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Ersoy, kentteki ilgili kurumları ziyaret edip, bir rapor hazırlayacağını dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile sözleştiğini ve bu konuyu anlatmak için yemekte biraraya geleceklerini dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

"Savunma sanayisi konusunda Kayseri'deki bütün birimleri, kurumları ya da sanayicileri ziyaret edeceğiz. Sonra yaptığımız görüşmelerden elde ettiğim bilgileri raporlayıp, Bakanımız Hulusi Akar'a sunacağım. Sayın Bakanımız'la zaten sözleştiğimiz bir yemek programı vardı. Orada kendisine raporu sunup, detaylarıyla da anlatacağım. Kayseri'de bu yapı var ve biz bu yapıyı değerlendirmeliyiz. Örneğin uçak konusunda Kayseri'nin tarihten de gelen önemli bir alt yapısı var. Genç Cumhuriyetin hayallerinden biri uçak fabrikasıydı ve bu fabrikanın temelleri Kayseri'de atıldı. Ben de bu kapsamda Hava İkmal başta olmak üzere ilgili tüm kurumları, kişileri ziyaret edip, bilgi alacağım. Kayseri'yi dünya çapında bir merkez haline getirebiliriz. Bu konuda ekibimizle birlikte çalışma yapıyoruz. Kayseri, savunma sanayii yatırımlarına ev sahibi yapmalıdır."

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:03 Kaynak: DHA

Kayseri, MHP, Politika, Ekonomi
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