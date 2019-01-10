Son Dakika Haberleri: MHP'li Esin Kara'dan, Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi

MHP'li Esin Kara'dan, Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, büyükşehirlerde asgari ücretlilere ulaşım desteği verilmesini istedi.

MHP'li Esin Kara'dan, Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği Talebi, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, büyükşehirlerde asgari ücretlilere ulaşım desteği verilmesini istedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda görüşülen 37 sıra sayılı kanun teklifinin birinci bölümü üzerine partisi adına söz alarak konuşan MHP Konya Milletvekili Esin Kara, bordrolu çalışanların ücret gelirleri üzerinde ağır vergi yükü bulunduğunu söyledi.

Asgari ücretlerinin sorunlarına değinen Kara, "Asgari ücretlinin bile, vergi tarifesinden dolayı vergi oranları yükselmektedir. MHP olarak ücretin vergilendirilmesine yönelik hükümlerin gözden geçirilmesini, asgari ücretten vergi alınmamasını ve çalışanların asgari ücret kadar gelirlerinin vergi dışı bırakılması görüşündeyiz. Ayrıca, asgari ücretlilere büyük şehirlerde ulaşım desteği verilmesini savunuyoruz" dedi.

Milletvekili Esin Kara, Maliye ve Gelir İdaresi teşkilatında kurum içi uzmanlık sınavları açılarak sınavların sürekli hale getirilmesini dile getirdi. Sivil savunma uzmanlarının da emsali personelle aynı haklara sahip bulunmadığını vurgulayan Kara, "Mevzuatla denk tutuldukları şube müdürü kadrosuna göre daha düşük ücret alan sivil savunma uzmanlarının özlük hakları, çalışma koşullarına uygun belirlenmemiştir. Ayrıca, aynı kadroda kurumlar arası ücret farklılıkları bulunmaktadır. Sivil savunma uzmanlarının statüleri düzeltilerek özlük hakları iyileştirilmelidir" şeklinde konuştu. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Milletvekili, Konya, MHP, Ekonomi
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