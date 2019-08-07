Son Dakika Haberleri: MHP'li Esin Kara sorunları dinliyor
Son Dakika Politika Haber

MHP'li Esin Kara sorunları dinliyor

53 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, düzenlediği halk gününde sorunları dinledi.

MHP'li Esin Kara sorunları dinliyor, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, düzenlediği halk gününde sorunları dinledi.

MHP Konya Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Esin Kara, partisinin Konya İl Başkanlığında halk günü düzenledi. Milletvekili Kara tek tek görüştüğü vatandaşların sorun, istek ve taleplerini dinleyerek not aldı.

Esin Kara, Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gelme fırsatı olmayanlarla rutin hale getirdikleri halk günü toplantısında buluşarak sorunlarını dinlediğini söyledi. Kara, "TBMM çalışmalarından fırsat buldukça hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Görüşme talebinde bulunan vatandaşlarımızla partimizin il başkanlığında halk gününde bire bir sorunlarını dinliyor, çözümü için uğraşıyoruz. İlçelerimiz ve uzak mahallelerimize de şenlik ve diğer programlara katılmak için gittiğimizde mutlaka halkımızla biraraya geliyoruz. Ankara'ya gelme fırsatı olmayanların biz yanına giderek görüşüyoruz. Telefon numaram ve sosyal medya hesaplarım üzerinden halkımız benimle iletişime geçebiliyor" dedi. - KONYA
Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Konya, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kilosu 600 lira! Kara kovan balı yok satıyor
12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:07:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Esin Kara sorunları dinliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]