MHP'li eski vekil Kemalettin Nalcı miras yüzünden tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! - Son Dakika
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MHP'li eski vekil Kemalettin Nalcı miras yüzünden tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu!

07.05.2022 01:11

23. Dönem MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı, iddiaya göre miras yüzünden tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu. Kurşunlardan biri Aziz Nalcı'nın bacağına isabet ederken, olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede meydana gelen olayda 23. Dönem MHP Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ile ağabeyi Aziz Nalcı arasında iddiaya göre miras yüzünden tartışma çıktı.

KURŞUNLARDAN BİRİ BACAĞINA İSABET ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çıkaran Kemalettin Nalcı, ağabeyine kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden Aziz Nalcı yere düştü.

OLAY ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aziz Nalcı'yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, Kemalettin Nalcı'yı gözaltına aldı. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Son dakika haberi... Ağabeyini silahla yaralayan eski milletvekili gözaltına alındı Son dakika haberi... Ağabeyini silahla yaralayan eski milletvekili gözaltına alındı

Kemalettin Nalcı, Milletvekili, Tekirdağ, Aziz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MHP'li eski vekil Kemalettin Nalcı miras yüzünden tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li eski vekil Kemalettin Nalcı miras yüzünden tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu! - Son Dakika
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