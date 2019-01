MHP'li Fendoğlu'dan Şire Pazarı Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kayısı için önemli bir pazar olan Şire Pazarının yetersiz olduğunu dile getirdi.

Milletvekili Fendoğlu, Net Haber Gazetesini ziyaret ederek Malatya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı Malatya'da kayısının pazarlama sorununun yıllardır konuşulduğunu ancak bir türlü çözülemediğini belirten Fendoğlu, "Şire Pazarı iyi bir pazar gibi görünse de bugünkü dijital çağda altyapısı hiç yoktur" dedi.



Şire pazarının daha önce yapılan ve günkü şartlara göre yeterli olduğunu ancak şuan yetersiz kaldığını aktaran Fendoğlu, "Dijital çağda altyapı hiç yok ihracat için tır girmez, banka yok, gümrükleme yok. Malı dükkandan alıp, gidebilecek bir sistem yok. Dolayısıyla kayısı borsasının elinde 70 dönüm bir arazi var. Şehir mezarlığın orada bura ile takas edip burayı parayı alıp, başka bir şekilde kullansın ama o 70 dönem içerisinde yepyeni alt yapısı ile beraber ihracatçının rahatça girip, çıkabileceği bir pazar oluşturulabilir. Alttyapı yapmadan kayısıyı pazarlayıp ve bir yere getirmemiz mümkün değil. Çok ilkel şartlar altında yapıyoruz. Yeni yer yapıp, buraya taşırsak burayı uluslararası bir pazara dönüştürürsek ondan sonraki yatırımlar pazarlamaya yönelik olacaktır" ifadelerine yer verdi.



Kayısı Festivalinin 5 yıldır yapılmadığını da anımsatan Fendoğlu, "Fuar, Malatya'ya hakikatten ciddi bir katkı sağlamaktadır. İzne ve yurt dışında gelenler kendilerini fuarı göre ayarlamaktadırlar. Yurtdışındaki fuarlar, özellikle de Berlin fuarına ne yapıp, ne edip, fuara mutlaka katılmamız şart. Çünkü bütün dünya orada toplanıyor dünyanın her yerinden gelen tüccarlarla bağlantı kuruluyor ve kayısı pazarlama açısından çok önemli gıda fuarı" şeklinde konuştu.



Türk Hava Yolları ile 6 aylık süre zarfında kayısının uçaklarda dağıtılması yönünde bir anlaşma yapıldığını ancak sonrasında bunun da iptal olduğunu hatırlatan Fendoğlu, "Sebebi ise uçaklarda dağıtılan kayısının niteliksiz ve sağlıksız olmasıydı. Bu da bizim için bir olumsuz durumdu. Öyle bir anlaşma yapacaksak İstanbul'daki bir tüccarla değil Malatya'da Malatya'daki esnaflarımız da yapmalıyız ki adam malı verdiğinde utanmayalım. Biz İstanbul'dakine gidip nerede hesap sorabiliriz. Ama buradaki esnaf olsa, yakasına yapışabiliriz iyi kayısı vereceksin diye. Yani bu içe dönük bir pazarlama, siyasilerin aracılığıyla bakanlıklarla görüşülüp çözülebilecek bir mesele.Malatya için iyi oldu. Daha önce de Malatya kenevir yetiştirme noktasında izin verilen şehirlerden bir tanesiydi. Tabii Tarım İl Müdürlüğü çalışma aşamasında belirli bölgeleri tercih edecekler, çünkü ürünün yetişmesi diğer ürünler gibi değil biraz pazarlıklı ve pahalı ürün yakın zamanda da kriterlerinde açıklarlar. Malatya açısından çok iyi oldu.Siyasi olarak bu arkadaşların kendi kendilerini değerlendirmesi gerekiyor. Aday olamayınca belki bağlı bulunduğu parti'ye kızgınlığa girip, başka bir partinin aday olmuştur. Malatya da bir Kürt Türk ayrımı yapamam çünkü hepimiz biriz. Oy meselesine gelince de biz her yerden oy alırız" ifadelerini kullandı.



AK Parti ile yapılan Cumhur İttifakı konusunda da dağerlendirmelerde bulunan Fendoğlu, "İttifakı ilçe bazında değil bir bütün olarak ele almalıyız. 24 Haziran seçimleri bir dönüm noktasıydı. 24 Haziran'ın ana teması, 16 Nisan'da onaylanmış Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçişin ilk seçimiydi. Dolayısıyla 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine geçiş yaptık. Hükumet sisteminin kurum ve kurallarıyla devamı esas olduğunu düşünerek, bütün Türkiye genelinde 31 Mart'ta yerel yönetimlerde ittifaka gidiyoruz. İttifakta adaylar bizim için önemli değil, yaşayanlar olarak tabii ki önemli ama bizim için ittifakın 1 Nisan'da alacağı oy oranı bir önceki seçimde almış olduğumuz oydan düşük olmamasıdır. Cumhur ittifakı olan buradaki en ince nokta, ayrıntı genel başkanımızın söylediği gibi Türkiye'yi 1 Nisan da zillet ittifakının diline dolamasınlar" sözcüklerini kullandı.



Malatya'da sadece iki ilçede ittifak yapıldığını da anımsatan Fendoğlu, "Ağırlığımızı Hekimhan ve Kuluncak ilçelerine vereceğiz. Hekimhan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 yılını geçirmiş bir ilçemiz. Ama Allah'ın izniyle 31 Mart'ta Hekimhan kalesi üç hilalin olacak. Üç hilali Hekimhan'a dikeceğiz. Kuluncak'ta yine aynı şekilde genç bir adayımız var. Şehrin içinden esnaf ve kendisi sevilen sayılan birisi Kuluncak'ı alacağız. Diğer ilçelerde zaten birebir çalışacağız. Malatya Arguvan genelinde belki bir zorlanma olabilir ama diğer bütün ilçelerin hepsinde ittifak olarak başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyorum" sözlerine yer verdi.



Şehir merkezindeki yapılaşmanın eşit ve adil olmadığını da dile getiren Fendoğlu, "Şehrin bir bölgesi ile diğer bölgesi arasında büyük fark var. Merkezi bölge ikiye bölünürken dikey değil yatay olarak bölünmesi veya daha değişik bir alternatif getirilmesi lazımdı. Yeşilyurt ilçesi sınırlarında kalan alanların rant ve gelişmeye Battalgazi oranla daha iyi olduğu biliniyor. Battalgazi ilçesinin sınırları büyük Kömürhan'a kadar dayanmasına rağmen büyükşehrin hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamadığı ortada. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın malıyla mülküyle değerleri düşük olduğu kanaatindeyim. İnşallah bu seçimden sonra adil ve eşit olur. Yeşilyurt bölgesindeki bir dairenin değeri 700 bin, bir milyon lirayı bulması, Eskiden Malatya'nın en gözde semtlerinden Kanalboyu Fırat Mahallesi bu civardaki bir daire 100 bin liraya kadar düşüyor. Bu adil değil, bunlara çözüm getirmeliyiz. Sosyal yaşam merkezi halkın faydalanacağı yerlerin yaygınlaştırılması özellikle de trafik kuzey çevre yolunun 20 yıldan beri devam etmesi, geçmişi suçlamak için değil bizim yapmamız lazım. Üstüne düşmek lazım. Güney çevre yolu mutlaka açılmalı, çünkü bizim şuanda kullandığımız şehir içi çevre yolu doğu ile batıyı bağlayan ana arterlerden bir tanesi bize yetmiyor kaldı ki doğuya açılan şehirlere yetsin. Trafik sorunu için gelecek olan belediye başkanımızın kafasında projeleri vardır. Ben belediye başkanı olacak olsaydım bu kafamda projeler olsa da vardı olmasa vardı. Faydalanırlarsa kendileriyle paylaşırız. Şuana kadar böyle bir çalışma olmadı. Çünkü yasal olarak büyükşehir belediye başkanı değil bu sıfatla konuşmamız şuan mevcut başkana ayıp olur ve etik değil. Önce ittifak olarak başarılı bir şekilde bir seçim kazanalım, daha sonra zaten biz siyasi kimliklerimizi bırakıp Malatya için elimizden ne geliyorsa onu yapmak mecburiyetindeyiz. Her birimiz ayrı ayrı partilerden gelsek de bir mecburiyetimiz var o da Malatya'dır. Bu durumu abartmamak lazım. Yani şunu alır bunu alır demek sağlıklı bir ifade değil. Hedef belirtip, yüzde yüz yada yüzde doksan alırım demek yanlış olur. Çünkü oy oranı düşerse başarısız olduğumuzu kabul ederiz. Özellikle de Gürkan'ın şahsına ittifak adayı olarak, Türkiye genelinde ilk beş içerisine gireceğimizi tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.



MHP'li Fendoğlu, Malatya'da AK Parti'de aday adayı olup ancak aday gösterilmeyince bağımsız seçimlere girecek olmasını da değerlendirerek, "Bunların seçimde başarılı olup, olamayacaklarını hep beraber göreceğiz. Ben hiç birinin başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü eğer içlerindeki duyguyu yıllardan beri saklamış bugün gün yüzüne çıkarıyorlarsa iki yüzlülük yapmışlardır. Baştan söylemeleri gerekirdi. Eğer kendi yüzlerini yıllarca saklayıp, ben yoksam şehir veya belediye biter zihniyetindelerse başından beri yanlış yapıyorlar demektir. Bu gibi söylemlere itibar etmiyoruz, vatandaşta itibar etmiyor, kim olursa olsun. Cenab'ı Allah böyle bir güzel memleket vermiş bizlere, siyasi düşünmeden her birlikte el ele verip Gaziantep'i, Kayseri'yi, Kahramanmaraş'ı, Denizli'yi geçmemiz lazım. 80'li yıllarda biz bu fırsatı kaçırdık Antep, Kayseri gibi illerle nüfus, ekonomi, sosyal olarak hiçbir farkımız yoktu. Biz sürekli eksiye gittik. Üstelik Özal dönemi geçirdik. 36-37 işletmeci genel müdürümüz vardı. Türkiye'nin gözbebeği durumundayız. Bir tek rahmetli Özal'ın şahsi gayretiyle yaptığı araştırma hastanesi var. Allah iyi ki yaptırmış. Biz elimizdekileri tutamayıp, yenilerinin peşine düştük. Battalgazi Devlet Hastanesi'nin geri yapılsın diye biz Malatya halkı olarak hakikaten sahip çıkmalıyız. Vekil olarak konuşmuyorum vatandaş olarak konuşuyorum, biz sahip çıkmazsak inanın bir başkası gelip sahip çıkar" diye konuştu. - MALATYA

