Son Dakika Haberleri: MHP'li Fendoğlu, Tötm'nin Alacağını Gündeme Getirdi

MHP'li Fendoğlu, Tötm'nin Alacağını Gündeme Getirdi

11 dakika önce

MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM oturumunda söz alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin Sağlık Bakanlığı'ndan alacağını gündeme getirdi.

MHP'li Fendoğlu, Tötm'nin Alacağını Gündeme Getirdi, System.String[]
MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM oturumunda söz alarak İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin Sağlık Bakanlığı'ndan alacağını gündeme getirdi.

Meclis görüşmeleri sırasında söz alan MHP'li Fendoğlu, Malatya'da bulunan Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Suriye vatandaşlarının giderlerinin bakanlık tarafından geç ödendiğini dile getirerek "Malatya Turgut Özal Tıp Merkezimiz 286'sı yoğun bakım olmak üzere bin 200 yatak kapasitesiyle bölgeye hizmet veren bir kurumdur. Bu kurumda tedavi edilen Suriyeli hastaların tedavi masraflarından dolayı Sağlık Bakanlığından yaklaşık 25 milyon TL alacağı vardır. Bu miktarın bir an önce ödenmesi, hizmetin devamı açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

Fendoğlu ayrıca, Malatya'da ihalesi bir kaç kez iptal edilen ve bir belirsizliğe dönüşen Battalgazi Devlet Hastanesi'nin de yapımının ne durumda olduğunu sorarak, "Malatya ilimizde ihalesi iptal olan Battalgazi Devlet Hastanemizin ihalesinin ne zaman yapılacağı ve hastanenin ne kadar sürede bitirileceği belli midir" diye sordu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:29 Kaynak: İHA

Politika
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