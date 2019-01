MHP'li Fendoğlu, Türk Eğitim Sendikasını Ziyaret Etti

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2019'un ilk ziyaretini Türk Eğitim Sendikası Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz ve yönetimine gerçekleştirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, öğretmenlerin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken Milletvekili Fendoğlu tüm sorunları tek tek dinleyerek, yapılması gereken konularda açıklama yaptı. Ziyarette bir konuşma yapan Türk Eğitim Sendikası Malatya Şube Başkanı Çetin Türkyılmaz, Türk Eğitim Sendikasının başlattığı 'Ayyıldızımı Gururla Taşıyorum' etkinliğine de değinerek, "Göreve geldiği günden bu yana öğretmenlerimizin sorunları ile ilgilenen MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na şahsım ve yönetim kurulum ve üyelerim adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.



MHP Milletvekili Fendoğlu ise Türk Eğitim Sendikasının başlattığı "Ayyıldızımı Gururla Taşıyorum" kampanyasını desteklediklerini belirterek, "Canı gönülden bu kampanyayı destekliyorum. Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder, gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Türkyılmaz, kampanya kapsamında Ayyıldız rozetini, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun yakasına taktı. Fendoğlu daha sonra ziyaret programına katılan Türk Eğitim Sendikası üyelerine tek tek Ayyıldız rozeti taktı.



Ziyarete MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Malatya İl Basın Danışmanı Said Yalçın ve yönetim kurulu da katıldı.



TYGD'ye ziyaret



MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu daha sonra Türkiye Yerel Gazeteciler Derneği Doğu Anadolu Bölge Başkanı Said Yalçın ve İl Başkanı Emine Tanrıkulu'nu ziyaret etti.



Dernek binasında yapılan ziyarette, Milletvekili Fendoğlu ve beraberindeki heyet, basın mensuplarının bir araya gelerek oluşturduğu birliktelikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Basının toplumun sesi olduğunu ve birlikte aynı çatı altında hareket etmesinden son derece memnun olduklarını aktaran Fendoğlu, "Sizlerin sayesinde Malatya'da sosyal ve ekonomik olayları öğrenme fırsatı buluyoruz. Biz de bu sayede bilgiler alıyoruz. Gündeme taşımış olduğumuz problemler çözüme kavuşmuş oluyor. Malatya her dönemde basın noktasında kuvvetli bir il olmuştur ve bu durum tecrübe ve inanmanın karşılığıdır. Biz de MHP olarak sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin problemlerini çözmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Her zaman sizlerin yanındayım" şeklinde konuştu.



24 Haziran seçimlerinde tüm teşkilat el ele vererek bir zafer elde ettiklerini de anımsatan Fendoğlu, "Bundan sonraki süreçte önümüz daha da açık. Ülkücü hareketin dirilişi, yerel seçimlerde de hissedilecektir. Her ülküdaşım yeter ki inansın. Seçim boyunca söylediğim sloganı her yerde söyledim 'inanırsanız olur, inanmazsanız kaybedersiniz' Bizler inandık tüm dava arkadaşlarımızda inansın. Allah'ın izniyle, bu kez belediyede de başaracağız" diye konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın ise "Genel seçimler MHP Malatya için bir milat olmuştur. Yerel seçimlerde de MHP'nin başarılı olacağına yürekten inanıyor ve destekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

