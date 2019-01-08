MHP'li Gencin İsmi Parka Yaşatılacak

Beyşehir Belediyesi
, ilçe merkezindeki bir parka 4 yıl önce katıldığı MHP
İl kongresi dönüşünde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Serhat Turak'ın isminin verilmesini kararlaştırdı.
Beyşehir Belediyesi Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını yaptı.
Belediye Başkanı Murat Özaltun
'un başkanlığında yapılan ocak ayı olağan toplantısında, Beyşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çeşitli yatırımlara bazı kişilerin isimlerinin verilmesi konusu da gündeme geldi.
Toplantıda, Beyşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Ocak 2015 tarihinde katıldığı MHP il kongresi dönüşünde Konya-Beyşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren, Serhat Turak'ın isminin İçerişehir Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü
hizmet binası yanındaki parka verilmesi kararlaştırıldı.
Belediye Başkanı Murat Özaltun konuya ilişkin, "Yaşanan kazanın ardından Serhat Turak kardeşimizin isminin yaşatılması için harekete geçmiştik. Beyşehir Belediyesi olarak Eşrefoğlu Camimizin bulunduğu tarihi misyonu olan İçerişehir Mahallemize bir park yapmış ve bu parkın isminin Serhat Turak'a verilmesi için MHP ilçe teşkilatımıza bir öneride bulunmuştuk.
Onlar da memnuniyetle karşılayınca isminin yaşatılması adına bu adımı atmıştık. Keşke kardeşimizi geriye getirebilsek ama bu maalesef mümkün değil. Bu anlamda artık bu saatten sonra önemli olan onun ismini, anısını yaşatabilmekti. Belediye meclisimiz de bu son toplantısında parkın isminin Meclis toplantısında resmileşmesi için gerekli adımları atarak söz konusu bu kararı aldı." dedi.