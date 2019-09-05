Son Dakika Haberleri: MHP'li gençler sokak hayvanlarına sahip çıktı
Son Dakika Politika Haber

MHP'li gençler sokak hayvanlarına sahip çıktı

58 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı bünyesinde bir araya gelen gençler sokak hayvanlarına sahip çıkarak mama ve su verip sevgi gösterisinde bulundu.

MHP'li gençler sokak hayvanlarına sahip çıktı, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı bünyesinde bir araya gelen gençler sokak hayvanlarına sahip çıkarak mama ve su verip sevgi gösterisinde bulundu.


MHP'li gençler, Diyarbakır sokaklarını gezerek aç ve susuz olan sokak hayvanlarını doyurdu. Gençlerin bu hareketi çevredeki vatandaşlardan taktir topladı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bu çalışma ile hem gençlere hayvan sevgisi aşıladıklarını hem de aç kalan sokak hayvanlarına destek olduklarını söyledi. Kayaalp, "Biz MHP olarak gençlerimize insan sevgisi ile birlikte hayvan sevgisi de aşılıyoruz. Zaman zaman verdiğimiz eğitimlerle gençlerimize bu sevgiyi öğretiyoruz. Genç arkadaşlarımızla sokaklarda aç ve susuz kalan hayvanlara yönelik böyle bir çalışma başlattık. Bu sıcaklarda susuz kalan ve sokaklarda aç gezen hayvanlara karşı duyarsız kalamayız. Elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarına sahip çıkacağız. Gençlerimiz Diyarbakır genelinde gezip gördükleri sokak hayvanlarına su ve mama verdi. Hayvanlara mama ve su ile birlikte sevgi de veriyoruz. Mama, su ve sevgiyle bu hayvanları besliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na Diyarbakır eleştirisi: Terörü lanetleseydi
15 Temmuz şehidinin adı Kamerun'da yaşatılacak Adana'da pkk operasyonu 7 gözaltı Gelin adayı Hanife Gürdal, havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:44:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li gençler sokak hayvanlarına sahip çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]