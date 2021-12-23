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MHP'li İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın belediye işçisini darbettiği iddiası! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika

MHP'li İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın belediye işçisini darbettiği iddiası! Olay anı kameralara yansıdı

23.12.2021 22:03

Antalya'da MHP'li İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın Alanya Belediye'nde çalışan bir işçiyi darbettiği iddia edildi. Olayın görüntüleri güvenlik kamerasına da kaydedildi.

Antalya'da MHP'li İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın Alanya İlçe Belediyesi'nde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü cenaze hizmetleri biriminde şoför olarak çalışan Kadir Özdemir'i darbettiği iddia edildi.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre Mustafa Türkdoğan hakkında suç duyurusunda bulunulurken, olayın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Özdemir, olayı şöyle anlattı;

"İSTİFA ETMEM İÇİN BASKI KURDU"

"Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel'in kardeşi Rıdvan Yücel'in, bekarlığa veda partisi için Kestel Yüceller Petrol karşısındaki belediye tenis kortunun yanında belediyeye ait sandalye masa taşıdık. Bekarlığa veda partisi yapıldı. Parti görüntüleri Av. Hüsnü Sert'in eline geçmiş. Hüsnü Sert, twitter üzerinden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i suçlayacak şekilde paylaşımda bulunmuş.

Yücel, olaydan beni sorumlu tutmuş ki MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, kurum müdürüm Hüseyin Doğan'ı arayarak beni yanına çağırdı. Mustafa Türkdoğan, odasına girdim beni sorgulamaya başladı. Bana, 'neden böyle yaptın' dedi. Kendisine bunu yapan kişinin ben olmadığımı söyledim, ikna olmadı. Bana istifa etmem için baskı kurdu. Beni Türk Telekom'a götürdü. Telefon kayıtlarını istedik ama veremeyeceklerini söylediler.

DARBEDİP "SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ" DEDİ

Müşteri hizmetleriyle görüştüm 12 saat içinde göndereceklerini mail olarak attılar. Daha sonra beni oradan alıp bir oto ekspertiz şirketine götürdüler. Yol boyunca telefonumu incelediler.

Mustafa Türkdoğan, orada benim boğazımı sıktı, kafama ve sol şakak bölgeme yumruklar attı. Beni tekrar parti binasına götürdü. Ben oradan ayrılırken, 'seninle görüşeceğiz' dedi."

"KORKUDAN HASTANEYE GİDEMEDİM"

Olaydan çok etkilendiğini ve korkudan hastaneye gidemediğini söyleyen Özdemir, "Hastaneye gidemediğim için fotoğraf çektim. Savcılığı gidip şikayetçi oldum. Daha sonra baskıya dayanamadığım için işimden istifa etmek zorunda kaldım. Babamı 7 ay önce kaybettim, kanser hastası annem ve iki yetim yeğenime bakıyorum. Şu an işsizim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendimi eve kapattım" diye konuştu.

MHP'li İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın belediye işçisini darbettiği iddiası! Olay anı kameralara yansıdı

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'li İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın belediye işçisini darbettiği iddiası! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ın belediye işçisini darbettiği iddiası! Olay anı kameralara yansıdı - Son Dakika
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