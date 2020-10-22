MHP'lı Ilıkan: "Güvercin Sokak'a sahip çıkalım" - Son Dakika

MHP'lı Ilıkan: "Güvercin Sokak'a sahip çıkalım"

22.10.2020 11:55
MHP'lı Ilıkan:

Ulus'ta Güvercin Sokak esnafını ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, "Bu sokağa sahip çıkalım. Göz göre göre kaderine terk etmeyelim" dedi.

Ulus'ta Güvercin Sokak esnafını ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, "Bu sokağa sahip çıkalım. Göz göre göre kaderine terk etmeyelim" dedi.

MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ile birlikte Güvercin Sokak'ta esnafla buluşan MHP'li Ilıkan, 'güvenlik sorunu', 'aydınlatmaların yetersizliği', 'yönlendirme tabelalarının eksikliği' ve 'otopark imkanının olmayışı' gibi birçok sorunun çözüm beklediğini söyledi. Korona virüs salgını sürecinde zor günler geçiren esnafın çözüm bekleyen diğer sorunlarla birlikte büyük bir çaresizlik içinde olduklarını ifade eden Ilıkan, şunları söyledi:

"Güvercin Sokak, belki bir asırdır ayakta duruyor ve Ankara'mıza hizmet veriyor. Üç nesildir burada esnaflık yapanlar var. Burada bir esnaflık kültürü, somut olmayan bir miras yaşatılıyor. Farkındalığın arttırılması gereken, özellikle da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilgi bekleyen bir yer burası. Güvercin Sokak'ın sonunda üç yıl önce yarım bırakılan inşaat, uyuşturucu tacirlerine ve diğer ahlaksızlıklara mekan olmuş. Bir an evvel ya tamamlanması ya yıkılması ya da gerekir. Çünkü güvenlik açısından büyük bir risk taşıyor. Öyle ki sokak aydınlatmaları bile yanmıyor. Otoparkı olmadığı için müşteriler ve ziyaretçiler burayı tercih etmiyor. Önceden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlikleri burada hizmet verirken şimdi hiçbir güvenlik önlemi yok. Sokak girişleri bariyerlerle kapatılmış. İnsanları buraya girmeye, gezmeye teşvik edecek kapı girişleri yapılıp, biranın tarihi dokusu ön plana çıkarılmalı. Güvercin Sokak'ta Hacı Bayram Veli Türbesi'nin ziyaretçilerinin etkin kullanabileceği bir alışveriş alanı var. Bu sokağa sahip çıkalım. Göz göre göre kaderine terk etmeyelim." - ANKARA

MHP'lı Ilıkan: Güvercin Sokak'a sahip çıkalım
MHP'lı Ilıkan: Güvercin Sokak'a sahip çıkalım
MHP'lı Ilıkan: Güvercin Sokak'a sahip çıkalım
MHP'lı Ilıkan: Güvercin Sokak'a sahip çıkalım

Altındağ, Ankara, Ulus, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'lı Ilıkan: 'Güvercin Sokak'a sahip çıkalım' - Son Dakika


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