Son Dakika Haberleri: MHP'li İsim Görevden Alındı

MHP'li İsim Görevden Alındı

1 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır" dedi.

MHP'li İsim Görevden Alındı, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin'in görevden alındığını açıkladı. Yalçın, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmaların başlatıldığını aktardı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

Politika
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