MHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı ve Kadın, Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu sorumlusu Emine Aktan Özçelik, partili kadınlarla bir araya geldi.

Balıkesir Atatürk Parkı'ndaki Grande Havuz Başı'nda buluşan MHP'li kadınlar, toplumda kadının yeri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in de katıldığı toplantıda konuşan Özçelik, kadına yönelik şiddete dikkati çekerek, bunu yok etmenin rolünün kadını güçlendirmekle mümkün olduğunu söyledi.

Emine Aktan Özçelik, şunları kaydetti:

"Şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik her türlüsü hastalıklı ve bulaşıcı bir davranış biçimidir. İzah ettiğimiz nedenle ve birtakım bilimsel veriler ışığında ulaşılan sonuç, şiddeti sürekli gündemde tutmak yerine toplumda ve ailede kadını güçlendirmenin, kadına şiddetle mücadelede kanaatimizce daha faydalı ve etkili olacağıdır.

Şiddetle topyekun ailede, okula, sosyal medyada, iş yerinde, hayatın her alanında mücadele yapılmalı, her alanda şiddetin her türlüsünü önlemek için çalışmalar yapılmalıdır. Kadına yönelik şiddeti yok etmenin rolü kadını güçlendirmekle mümkündür. İl başkanlığımızın çalışmaları ile benim sorumlu olduğum alanla ilgili olarak 'Kadın, Aile, Çocuk ve Engelliler Komisyonu' kurulmuştur. Komisyon başkanı ve üyelerinin henüz ataması yapılmamıştır. Bu toplantının ardından komisyonumuzda aktif olarak çalışacak başkan ve üyelerimiz atanacaktır. Komisyonumuzun faaliyetlerimiz kapsamında yapmayı planladığımız birçok eğitim ve sosyal sorumluluk projesi planlanmaktadır."