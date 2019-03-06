Son Dakika Haberleri: MHP'li Kadınlar Uyuşturucu ile Mücadeleye Dikkat Çekti

MHP'li Kadınlar Uyuşturucu ile Mücadeleye Dikkat Çekti

2 saat önce

MHP Malatya Kadın Kolları tarafından Uyuşturucuyla Mücadele konulu program düzenledi.

MHP'li Kadınlar Uyuşturucu ile Mücadeleye Dikkat Çekti, System.String[]
MHP Malatya Kadın Kolları tarafından Uyuşturucuyla Mücadele konulu program düzenledi. Malatya Soykan Parkında düzenlenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programdan tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uyumaz, Rabia Korkmaz ve Gözde Alıcı bir gösteri yaptı.

Anlamlı etkinliğe Yeşilyurt Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Vahap Murat, MHP Malatya İl Muhasibi Ömer Selvi katıldı.

Burada bir konuşma yapan MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, en büyük vazifelerinin uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı gençleri korumak olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde uyuşturucu denen bir illet var ve bu illet maalesef artık liselerden orta öğretim seviyesine kadar düşmüş durumda. Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile ilgili MHP İl Başkanımız R.Bülent Avşar ve yönetim olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Gençleri sokaktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, geleceğimizi, yarınlarımızı ipotek altına almaya çalışan güçlerin eline bırakmayacağız. Fikren, ruhen ve bedenen sağlıklı bir nesle ihtiyacımız var. Gençlerimiz bizim yarınımızdır ve bizim kaybedecek yarınımız yok. Bu sebeple madde bağımlılığı ile alakalı çalışmalarımız il genelinde devam edecektir" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Vahap Murat ise, programın çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, MHP Kadın Kollarına uyuşturucu ile mücadele konulu programdan dolayı teşekkür etti.

Tiyatro sanatçıları İbrahim Şahin Uyumaz, Rabia Korkmaz, Gözde Alıcı, Soykan Parkında tüm vatandaşları duygulandıran bir oyun sergilediler. Oyun vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Malatya, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'nın Foyasını Takipçileri Ortaya Çıkardı! Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti

Kadın Belediye Başkan Adayı, Kendi Seçim Aracını Kendi Kullanıyor Çığlıklarını Komşuları Duydu! Evinde Bıçaklanan Kadın Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 14:09:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Kadınlar Uyuşturucu ile Mücadeleye Dikkat Çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]