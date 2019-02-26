Son Dakika Haberleri: MHP'li Kadınlardan 'Hocalı Katliamı' Sergisi

MHP'li Kadınlardan 'Hocalı Katliamı' Sergisi

50 dakika önce

MHP Malatya Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Hocalı Katliamının 27.'inci yılında fotoğraf sergisi açıldı.

MHP'li Kadınlardan 'Hocalı Katliamı' Sergisi, System.String[]
MHP Malatya Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, Hocalı Katliamının 27.'inci yılında fotoğraf sergisi açıldı.

Soykan Parkında düzenlenen Hocalı Katliamı fotoğraf sergisi vatandaşların yoğun ilgisi ile açıldı. MHP Malatya İl Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, resim sergisi açılışında yaptığı konuşmada, 26 Şubat 1992 tarihinde bir insanlık suçunun işlendiğini dile getirerek Hocalı katliamının tarihe yazılan en kanlı katliamlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bu katliamla birlikte 613 Azerbaycan Türkünün katledildiğini belirten Çiçek, "Hocalı katliamı üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen yüreklerdeki acı iki günkü gibi tazeliğini koruyor. Ermeniler tarafından Rusların yardımıyla işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabasında gerçekleştirilen katliamda çocuk, yaşlı, genç demeden katledilen soydaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:58 Kaynak: İHA

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