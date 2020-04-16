MHP'li Kalaycı: "Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir" - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP'li Kalaycı: 'Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir' - Son Dakika

MHP'li Kalaycı: "Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir"

6 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, korona virüs salgını nedeniyle tarımsal üretimin sekteye uğramaması için çiftçilerin bankalara olan borçlarının bir yıl ertelenerek sıfır faizli kredi verilmesi gerektiğini söyledi.

MHP'li Kalaycı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, korona virüs salgını nedeniyle tarımsal üretimin sekteye uğramaması için çiftçilerin bankalara olan borçlarının bir yıl ertelenerek sıfır faizli kredi verilmesi gerektiğini söyledi.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisince desteklenerek yasalaşan Yeni Koronavirüs Kanun Teklifi'nin sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlandığını ve çok önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti. Çalışanlara ve bu süreçte işten çıkarılanlara yönelik düzenlemelerin büyük önem taşıdığını kaydeden Kalaycı, "Bu düzenlemeye göre işten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklanmakta ve bu süre içinde ücretsiz izne çıkarılma uygulaması getirilmektedir. İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu süreçte ücretsiz izne çıkarılanlara bin 177 lira nakdi ücret desteği verilmesi öngörülmektedir. Bu rakamın bir ailenin geçimini sağlamada yetersizliği açıktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan da mutlaka sosyal yardım desteği yapılmalıdır. Hiçbir vatandaşımız 'Ben yararlanamam' dememeli, kendilerine devletimiz tarafından sağlanan destek ödemeleri onların hakkı olup alabilmek için mutlaka başvurmalıdır" dedi.


"MTV'de ikinci taksit alınmamalı"


Kalaycı, 25 bin liralık esnaf destek kredisi ve kredi kartının zor durumda olan tüm esnafa mutlaka verilmesi ve ticari araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2'nci taksitinin alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Kredi erteleme, ödemeler ve Kısa Çalışma Ödeneği gibi verilen destekler nefes aldırsa da halen atılması gereken adımlar bulunmaktadır. Elektrik, doğalgaz faturalarında ve akaryakıtta kayda değer bir indirim sağlanması tüm esnafımıza nefes aldıracak önemli bir destek olacaktır. Oda, borsa ve birlik aidatlarında indirime gidilmeli, oda ve borsa gelirlerinden kamuya yapılan kesintiler 6 ay ötelenmelidir. Ticari araçlardan MTV 2'nci taksiti alınmamalı, Türk Hava Yolları kargo ücretlerinde indirim yapılmalı, limanlardaki ardiye ve demuraj ücretleri düşürülmelidir. Taşıma sektöründeki tüm esnafımız büyük bir mağduriyet yaşamaktadır. Bugüne kadar kendi kısıtlı imkanlarıyla hizmet eden esnafımızın dayanma gücü kalmamıştır. Nakliyeci esnafımıza vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir. Kamyon, otobüs, servis, dolmuş, taksi esnafına doğrudan gelir desteği yapılmalıdır. Zorunlu trafik sigortalarında prim indirimi yapılmalıdır" diye konuştu.


"Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenmeli"


Yaşanılan süreçte tarımsal üretimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını anımsatan Mustafa Kalaycı, çiftçinin banka borçlarının bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmesi gerektiğini vurguladı. Kalaycı şunları söyledi:


"Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçilerimizin kullanımına açılmasını çok önemli buluyoruz. Salgınla etkin mücadele yanında, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunması büyük önem arz etmektedir. Hazineye ait tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılmasını, Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için üreticilere tohumların yüzde 75'inin hibe edilecek olmasını çok önemli buluyoruz. Tohumu alan çiftçinin ekim yapmak için mazot, gübre, ilaç kullanması gerekmektedir. Tarımsal girdilerin fiyatlarıysa sürekli artmaktadır. Çiftçinin birçoğu bu artışlar karşısında çaresiz kalmıştır. Çiftçimizin mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdileri uygun fiyatla sağlanmalı, üretilen ürünlere alım garantisi verilmelidir. Tarımsal su kullanım ve elektrik borçları faizsiz ertelenmeli. Tarımsal sulamada kullanılan elektrik için daha düşük tarife belirlenmeli, elektrik fatura bedellerinin hasat sonrası tahsili sağlanmalıdır. Tarımsal su kullanım ve elektrik borçları faizsiz ertelenmeli, tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalı, salgın süresince sulama hizmetleri ücretsiz verilmelidir. Çiftçilerin bankalara olan borçları bir yıl ertelenmeli ve sıfır faizli kredi verilmeli. Çiftçi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasına olan kredi, anapara ve faiz ödemeleri bir yıl faizsiz ertelenmeli, uzun vadeli yapılandırılmalı, çiftçilere sıfır faizle kredi verilmelidir. Ayrıca bu mevsim yoğunlaşan ekim ve sulama gibi faaliyetlerini yapabilmeleri için tarlasına giden çiftçimiz, sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulmalı varsa verilen cezalar iptal edilmelidir."


"Yerel basın acil desteklenmeli"


Kalaycı, zor durumda olan yerel medyanın acilen desteklenerek, resmi ilan gelirlerinin artırılmasını, vergi ve SGK prim borçlarının en az bir yıl süreyle ertelenmesini, telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedellerinin bir süre alınmamasını, TÜRKSAT uydu bedeli ödemelerinin bir süre ertelenmesini ve indirim yapılmasını, kamu spotları yayınlarının ücretlendirilerek TÜRKSAT ve RTÜK ödemelerinden mahsuplaşmasının sağlanmasını önerdi. Kalaycı, "Toplumu yakından ilgilendiren belediye meclisi ve encümeni ile il genel meclisi ve hizmet birlikleri karar ve duyuruları resmi ilan olarak her şehirde yerel gazetelerde yayımlanmalıdır. Hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan gazeteciler ve medya çalışanları ücretlerini sağlıklı olarak alamamaktadır. Basın çalışanlarına ve işsiz kalanlara Basın İlan Kurumu vasıtasıyla maaş desteği verilmelidir. Ayrıca tüm medya çalışanlarına bir yıllık maaşlarının yarısı kadar isteğe bağlı olarak uzun vadeli faizsiz kredi desteği sağlanmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Mustafa Kalaycı, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:14 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi Yükselişini sürdüren dolar 6,92'den işlem görüyor Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından koronavirüs salgınına karşı hükümete 6 maddelik çağrı yaptı 96 yaşında koronavirüsü yenen Kasım dedenin formülü: Doğal beslen, sigara içme, uykuna dikkat et Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Koronavirüs salgınından sonra yapılan ankete göre, Erdoğan'a destek son 2 ayda artış gösterdi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü         
17:12
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 21:45:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Kalaycı: "Çiftçinin banka borçları bir yıl ertelenerek faizsiz kredi verilmelidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]