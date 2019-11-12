MHP'li Kalaycı'dan, Dedemli Konutları için talep

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Bozkır Barajının suları altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için yapımı süren yeni konutların kalorifer tesisatlı olmasını talep etti.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.



Mustafa Kalaycı, Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı'nın suları altında kalacak Dedemli Mahallesinin 110 kilometre uzaklıktaki merkez Meram ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesine taşınacağını hatırlattı. Burada hak sahiplerine verilecek 428 konutun kömür sobalı olacak şekilde planlandığını kaydeden Kalaycı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan ısıtma sisteminin kalorifer tesisatlı olarak değiştirilmesini istedi.



Kalaycı şöyle konuştu, "Dedemli Mahallesi sakinleri Meram Çarıklar Mahallesine taşınacak. Hak sahipleri için 428 konut yapılıyor. Konutların ısıtma sisteminin sobalı olduğu bildirildi. Bu çağda yapılmaması lazım. Sorun sizden kaynaklı değil de doğal gaz olmamasından kaynaklı. Buraya yakın bir doğal gaz hattı var. Çumra'ya giden hattan doğal gaz getirilip bu çağda 428 evin kaloriferinin yapılması uygun olur. Ben bu konuda desteğinizi bekliyorum." - KONYA