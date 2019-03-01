Son Dakika Haberleri: MHP'li Kalaycı'dan Konya Protokolüne Ziyaret

MHP'li Kalaycı'dan Konya Protokolüne Ziyaret

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, beraberindeki heyetle birlikte protokole ziyaretlerde bulundu.

MHP'li Kalaycı'dan Konya Protokolüne Ziyaret, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, beraberindeki heyetle birlikte protokole ziyaretlerde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, İl Başkanı Murat Çiçek, MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz ve Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ile Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ü de makamlarında ziyaret etti. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlayan Seyit Ali Büyük'e de hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:52 Kaynak: İHA

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