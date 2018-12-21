MHP'li Kalaycı: Türkiye Üzerinde Yeni Oyun Planlanmakta

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, FETÖ ve PKK mensuplarının iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde, pusuda beklediklerini belirterek, "Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanmakta; gelişmeler buna işaret etmektedir.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, FETÖ ve PKK mensuplarının iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde, pusuda beklediklerini belirterek, "Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanmakta; gelişmeler buna işaret etmektedir. Sokaktan medet umanlar, kargaşadan geçim sağlayanlar, bozgunculuktan yarar bekleyenler iş birliği yapmışlardır" dedi.



TBMM Genel Kurulu'nda, 2019 mali yılı bütçe görüşmelerinin son gününde, MHP grubu adına Mustafa Kalaycı konuştu. MHP'li Kalaycı, Türkiye'nin, coğrafyası itibarıyla hiçbir zaman sükunet halkası içinde olmadığı gibi özellikle son dönemde karmaşa, belirsizlik ve çatışma düzeninin ortasında kaldığını belirtti. Kalaycı, "Türk milleti son 10 yıldır siyasi, sosyal ve ekonomik ablukaya alınmak istenmiştir. Türkiye artan bir şiddetle tehdit kuşağında tutulmuş, vatanımız tehlikeden tehlikeye girmiştir. FETÖ kumpasları, doğu ve güneydoğu il ve ilçelerimizde hendek terörüyle birlikte tezahür eden işgal planları, güney sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma girişimi, 15 Temmuz işgal teşebbüsü, Ankara'nın göbeğinde patlatılan bombalar, dayanılmaz boyuta ulaşan şehit haberleri yakın tarihimizin adeta özeti niteliğindedir" diye konuştu.



'TÜRK EKONOMİSİ ÇÖKERTİLMEK İSTENDİ'



MHP'li Kalaycı, 24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye ekonomisinin çökertilmesinin hedeflendiğini öne sürerek, "Londra merkezli küresel fonlar, sermaye çetelerine yıkım emri vermişler. Para oyunlarıyla döviz operasyonlarıyla kur silahıyla ekonomik sisteme suikast düzenlemişlerdir. Özellikle 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede kudurmuş gibi üzerimize çullanmışlardır" dedi.



'SOKAKTAN MEDET UMANLAR İŞ BİRLİĞİ YAPMIŞTIR'



FETÖ üyelerinin ve PKK'lı teröristlerin iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde, pusuda beklediklerini kaydeden MHP'li Kalaycı, "Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme, yeni bir şer oyun planlanmakta, gelişmeler buna işaret etmektedir. Sokaktan medet umanlar, kargaşadan geçim sağlayanlar, bozgunculuktan yarar bekleyenler iş birliği yapmışlardır. Provokatörler iç barış ve huzur ortamını gerebildikleri kadar germekte, sabırları zorlamaktadır. Türkiye iç ve dış tehditlere maruz kalırken, yeni sistemi tasfiye planları yapmak, 'Hükümet kaybetsin de nasıl kaybederse kaybetsin' anlayışına girmek, ne millet sevgisiyle ne de vatanseverlikle kesinlikle bağdaşmaz, asla bağdaşmayacaktır. Türkiye'yi hedef alan komplo, kumpas ve saldırılar karşısında milli bir duruş sergilemek, herkes için ahlaki ve vicdani bir zorunluluktur, vatanseverliğin asgari bir icabıdır" diye konuştu. - Ankara

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