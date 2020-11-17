MHP'li Kalaycı: "Üreten Şehirler Programını çok önemli görüyoruz" - Son Dakika

MHP'li Kalaycı: "Üreten Şehirler Programını çok önemli görüyoruz"

17.11.2020 17:05
MHP'li Kalaycı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin önünde, Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak için yeni bir fırsat olduğunu belirterek, Marmara havzasının ağır sanayi yatırımlarından dolayı sıkıştığını, sürdürülebilir kalkınma için, sanayinin yeni merkezlere...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin önünde, Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak için yeni bir fırsat olduğunu belirterek, Marmara havzasının ağır sanayi yatırımlarından dolayı sıkıştığını, sürdürülebilir kalkınma için, sanayinin yeni merkezlere doğru kaydırılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada, Yatırım Teşvik Sistemi olarak adlandırılan ve 2012 yılında uygulamaya konulan karar kapsamında öngörülen desteklerin esas itibarıyla teşvik sisteminin ana omurgasını oluşturduğunu kaydetti.

Yapılan son düzenlemeyle, ilçe bazlı yeni sistemde belirlenmiş ilçelerde yapılan yatırımlar bir alt bölge teşvikinden, OSB'lerde yapılan yatırımların ise iki alt bölge teşvikinden faydalanabileceğini ifade eden Kalaycı, "Uygulama 2021 yılında başlayacaktır. MHP olarak ilçe bazlı yeni sistemi destekliyoruz, ancak ilçeler arasındaki bazı eşitsizlik ve çelişkilerin mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Konya'nın yeni sisteme göre 19 ilçesi bir alt bölge teşvikinden yararlanacaktır. Gelişmişlik düzeyi bakımından Konya'nın 1 ilçesi 1'inci, 3 ilçesi 2'nci, 8 ilçesi 3'üncü, 12 ilçesi 4'üncü, 7 ilçesi de 5'inci kademede yer almaktadır. İlçelerin bulundukları kademeye göre ilgili bölgesel teşviklerden yararlandırılması daha adaletli olacaktır. Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir gibi ilçelerimizin gelişme potansiyeli yüksektir. Gelişme potansiyeli yüksek olan ilçelerin bu durumu mutlaka dikkate alınmalıdır. Akören ilçemizin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından Konya merkez ilçeleriyle aynı bölgede değerlendirilmesinin anlaşılır hiçbir tarafı yoktur, ya bir atlama ya da değişkenlerin hesabında bir hata olduğunu düşünüyoruz. Akören merkez ve mahallelerinin yerinde görülmesi halinde bu durum daha net olarak anlaşılacaktır" dedi.

Cazibe merkezleri destek programına destek

Kalaycı, ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeni sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde bölgesel çekim merkezi niteliğine haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin arttırılması amacıyla uygulanan cazibe merkezleri destek programlarını Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediklerini bildirdi.

"Üreten Şehirler Programı'nı çok önemli görüyoruz"

İmalat ve ihracat odağı niteliğindeki şehirlerin orta yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkması ve küresel değer zincirleriyle bütünleşmesi için kurumsallaşma, pazarlama, yenilik ve ulaşım altyapılarını desteklemek ve bu şehirlerde yaşam kalitesini yükselterek nitelikli iş gücü istihdamı artırmak üzere tasarlanan Üreten Şehirler Programını da çok önemli gördüklerini dile getiren Kalaycı, "Türkiye'nin önünde, Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak için yeni bir fırsat vardır. Marmara havzası ağır sanayi yatırımlarından dolayı sıkışmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için, sanayi; Konya, Kayseri, Mersin, Gaziantep gibi Anadolu'daki yeni merkezlere doğru kaydırılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ile Konya ileri teknoloji üssü haline gelecek"

7 Ocak 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla Selçuklu ilçesinde belirlenen alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiğini hatırlayan Kalaycı, "Bu konuda Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere Konya olarak teşekkür ediyoruz. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde robot, nanoteknoloji, yapay zeka, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere, ileri teknolojili çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceği bölgede, 700 milyon dolarlık yatırım yapılması beklenmektedir. Bölgede yer alan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasının temeli de geçen yıl atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kalaycı, teşvik verilecek sektör ve projelerde seçici olunarak, bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının kurumsal yapıları, görev ve yetkilerinin gözden geçirilerek daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Kalaycı, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Kalaycı: 'Üreten Şehirler Programını çok önemli görüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Alman yorumcular, Messi'ye benzettikleri F.Bahçeli Ömer Faruk'u Schalke'ye önerdiler Son Dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyatla birbirlerinden ayrılan siyam ikizlerini kabul etti İşçilere yardım etmek için çıktığı çatı sonu oldu! Ayağı kayan 3 çocuk babası feci şekilde can verdi Dolandırıcı jigolo çetesi deşifre oldu! Kadınlarla birlikte olarak 3000-5000 lira kazanmayı vadediyorlar Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek
TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı TFF, yayıncı kuruluşla 2020-2021 sezonu için sözleşme imzaladı         
16:53
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı         
16:38
Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi Çamaşır asarken 5. kattan düşen 17 yaşındaki kız feci şekilde can verdi         
16:11
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı         
15:12
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı         
14:51
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması Koronavirüs zirvesinde Merkel ile Berlin Başbakanı Müller arasında 'döner' tartışması         
13:40
SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü SpaceX, 4 NASA astronotunu başarıyla uzay istasyonuna götürdü         
13:13
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 17:14:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Kalaycı: "Üreten Şehirler Programını çok önemli görüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei