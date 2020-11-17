MHP'li Kalaycı: "Üreten Şehirler Programını çok önemli görüyoruz" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin önünde, Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak için yeni bir fırsat olduğunu belirterek, Marmara havzasının ağır sanayi yatırımlarından dolayı sıkıştığını, sürdürülebilir kalkınma için, sanayinin yeni merkezlere doğru kaydırılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada, Yatırım Teşvik Sistemi olarak adlandırılan ve 2012 yılında uygulamaya konulan karar kapsamında öngörülen desteklerin esas itibarıyla teşvik sisteminin ana omurgasını oluşturduğunu kaydetti.

Yapılan son düzenlemeyle, ilçe bazlı yeni sistemde belirlenmiş ilçelerde yapılan yatırımlar bir alt bölge teşvikinden, OSB'lerde yapılan yatırımların ise iki alt bölge teşvikinden faydalanabileceğini ifade eden Kalaycı, "Uygulama 2021 yılında başlayacaktır. MHP olarak ilçe bazlı yeni sistemi destekliyoruz, ancak ilçeler arasındaki bazı eşitsizlik ve çelişkilerin mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Konya'nın yeni sisteme göre 19 ilçesi bir alt bölge teşvikinden yararlanacaktır. Gelişmişlik düzeyi bakımından Konya'nın 1 ilçesi 1'inci, 3 ilçesi 2'nci, 8 ilçesi 3'üncü, 12 ilçesi 4'üncü, 7 ilçesi de 5'inci kademede yer almaktadır. İlçelerin bulundukları kademeye göre ilgili bölgesel teşviklerden yararlandırılması daha adaletli olacaktır. Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir gibi ilçelerimizin gelişme potansiyeli yüksektir. Gelişme potansiyeli yüksek olan ilçelerin bu durumu mutlaka dikkate alınmalıdır. Akören ilçemizin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından Konya merkez ilçeleriyle aynı bölgede değerlendirilmesinin anlaşılır hiçbir tarafı yoktur, ya bir atlama ya da değişkenlerin hesabında bir hata olduğunu düşünüyoruz. Akören merkez ve mahallelerinin yerinde görülmesi halinde bu durum daha net olarak anlaşılacaktır" dedi.

Cazibe merkezleri destek programına destek

Kalaycı, ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeni sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde bölgesel çekim merkezi niteliğine haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin arttırılması amacıyla uygulanan cazibe merkezleri destek programlarını Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklediklerini bildirdi.

"Üreten Şehirler Programı'nı çok önemli görüyoruz"

İmalat ve ihracat odağı niteliğindeki şehirlerin orta yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkması ve küresel değer zincirleriyle bütünleşmesi için kurumsallaşma, pazarlama, yenilik ve ulaşım altyapılarını desteklemek ve bu şehirlerde yaşam kalitesini yükselterek nitelikli iş gücü istihdamı artırmak üzere tasarlanan Üreten Şehirler Programını da çok önemli gördüklerini dile getiren Kalaycı, "Türkiye'nin önünde, Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak için yeni bir fırsat vardır. Marmara havzası ağır sanayi yatırımlarından dolayı sıkışmıştır. Sürdürülebilir kalkınma için, sanayi; Konya, Kayseri, Mersin, Gaziantep gibi Anadolu'daki yeni merkezlere doğru kaydırılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ile Konya ileri teknoloji üssü haline gelecek"

7 Ocak 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'yla Selçuklu ilçesinde belirlenen alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi olarak ilan edildiğini hatırlayan Kalaycı, "Bu konuda Cumhurbaşkanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve tüm emeği geçenlere Konya olarak teşekkür ediyoruz. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde robot, nanoteknoloji, yapay zeka, savunma, uzay ve havacılık projeleri başta olmak üzere, ileri teknolojili çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edileceği bölgede, 700 milyon dolarlık yatırım yapılması beklenmektedir. Bölgede yer alan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasının temeli de geçen yıl atılmıştır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kalaycı, teşvik verilecek sektör ve projelerde seçici olunarak, bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının kurumsal yapıları, görev ve yetkilerinin gözden geçirilerek daha etkin ve verimli çalışmalarına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - ANKARA