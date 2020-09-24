MHP'li Kalyoncu'dan İzmir Barosu Başkanı Yücel'e tepki - Son Dakika

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerini eleştirdi.

Kalyoncu yaptığı yazılı açıklamada Yücel'in meslek sorunları yerine ideolojik tutum sergilediğini, Türk milliyetçiliği ve liderine saldırarak yeniden seçilme umudu taşıdığını savundu.

Yücel'in Genel Başkan Bahçeli'ye yönelik yakışıksız sözleri olduğunu ifade eden Kalyoncu, lider Bahçeli başta olmak üzere milliyetçi hareketin bütün mensuplarının milletin bekası söz konusu olduğunda şahsi ve siyasi beklentileri elinin tersiyle itmeyi bir onur ve milli vazife gördüklerini dile getirdi.

Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bu ülkeye, kurumlarına ve değerlerine düşman olup gökkuşağının renklerine sarılıp ele geçirdikleri kamu gücünü, terörün emrinde kamu düzeninin tahribi için kullanmalarına imkan kalmamıştır. Mızrak en renklisinden de olsa özgürlük çuvalına sığmaz hale gelmiştir. Demokrasi perdesinin ardına saklanıp terör örgütleriyle ortaklık halinde bu kurumları paravan olarak kullanmaktadırlar.

Avukatlık mesleğinin onurlu mensuplarını, anayasamızda yer alan ülkesi ve milletiyle bölünmez Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkarak meslek teşekküllerine sahip çıkmaya davet ediyorum. Sizin sayenizde var olan bu kuruluşlar, siz sahip çıkmazsanız size ve geleceğimize zarar vermek için kullanılan cephe harekatının bir aracı haline gelmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanına karşı densizlik yapan kişi, kamu vicdanında ve hukuk nezdinde hak ettiği karşılığı alacaktır."