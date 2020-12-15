MHP'li Karadağ: Ermenistan sınır kapıları, barışla birlikte açılabilir - Son Dakika

MHP'li Karadağ: Ermenistan sınır kapıları, barışla birlikte açılabilir

15.12.2020 11:58
MHP'li Karadağ: Ermenistan sınır kapıları, barışla birlikte açılabilir, System.String[]

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 1993 yılından bu yana kapalı olan Ermenistan sınır kapıları Alican ve Akyaka'nın, yeniden açılabileceğini söyledi.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 1993 yılından bu yana kapalı olan Ermenistan sınır kapıları Alican ve Akyaka'nın, yeniden açılabileceğini söyledi. Karadağ, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin de oluruyla, isteğiyle sınır kapıları ilerleyen dönemlerde barışla birlikte açılabilir" dedi.

MHP'li Karadağ, Ermenistan'ın Karadağ'ı işgali nedeniyle 1993 yılından bu yana kapalı olan Kars'taki Akyaka Sınır Kapısı ile Iğdır'daki Alican Sınır Kapısı'nın, yeniden açılabilme olasılığını DHA'ya değerlendirdi. Karadağ, söz konusu sınır kapılarının 1993'te Türkiye tarafından kapatıldığını belirterek, "Bunun nedeni Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali, asıl sebebi bu. Yaklaşık 30 yıla yakındır kapalı olmasının sebebi Karabağ'ın işgaliydi. Geçtiğimiz günlerde bütün dünyanın gördüğü gibi Azerbaycan bir kurtuluş mücadelesi verdi. Topraklarının büyük bir kısmını Karabağ da dahil olmak üzere, artı etrafındaki şehirleri işgalden kurtardı. Bunun üzerine bir barış anlaşması yapıldı. Özellikle bizi o bölgede ilgilendiren en önemli kısmı 9'uncu madde. Yani Ermenistan üzerinden, Zengezur üzerinden Nahçivan'ın Azerbaycan'a bağlanması. Bu bir nevi Türkiye'nin Türk Dünyasına bağlanması anlamına gelir" diye konuştu.  'BARIŞLA BİRLİKTE OLABİLİR'10 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Karadağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakü'deki zafer kutlamalarına katıldığı zaman orada dile getirdiği bir durum daha vardı. Bir 6'lı platformun kurulabileceğini, özellikle bölgede barışın sağlanabileceği açısından, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, İran, Rusya, Gürcistan ve Ermenistan'ın da içeresinde olacağı bir 6'lı platformun kurulmasından bahsetti. Bununla birlikte sınır kapılarının da açılabileceği yönünde bir beyanatı oldu. Tabii anlaşma yeni yapılmış, ortam sıcak, coğrafya sıcak. İlerleyen dönemlerde Zengezur Koridorunun açılmasıyla; bölgeye barışın, huzurun gelmesi ile birlikte bu olabilir."'AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZİN DE OLURUYLA'

MHP'li Karadağ, sınır kapılarının açılabilmesi için önce barış maddelerinin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Azerbaycan'ın topraklarının işgaliyle birlikte sınır kapıları kapandı. İnşallah barış sağlandıktan sonra; Azerbaycanlı kardeşlerimizin de oluruyla, isteğiyle sınır kapıları ilerleyen dönemlerde barışla birlikte açılabilir. Barış olması lazım, tamamen Azerbaycan'ın da içinde olduğu, Azerbaycan'ın da kabul ettiği bir durumda sınır kapısı açılabilir. Aksi takdirde açılması şu an içinde çok uygun görünmüyor gibi. Barış anlaşmasının maddelerinin tek tek hayata geçmesi lazım. Bence; Türkiye için en önemlisi Zengezur Koridorudur. Genel Başkanımızın da defalarca dile getirdiği gibi Zengezur Koridoru bir nevi Türkiye'yi Türk Dünyasına bağlıyor" ifadelerini kullandı.


MHP'li Karadağ: Ermenistan sınır kapıları, barışla birlikte açılabilir
MHP'li Karadağ: Ermenistan sınır kapıları, barışla birlikte açılabilir

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika MHP'li Karadağ: Ermenistan sınır kapıları, barışla birlikte açılabilir - Son Dakika


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