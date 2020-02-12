MHP'li Karadağ:

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 8'inci sınıfta okuyan ve bu sene yapılacak LGS'de ter dökecek olan öğrencilerin endişelerini TBMM'ye taşıdı. Karadağ, "Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları 196 bine çıkarılmalıdır" dedi.



Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) söz alan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek 8'inci sınıf öğrencileri hakkındaki endişelerini dile getirdi. 2019-2020 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihinin 7 Haziran olarak açıklandığını ve bu sene uygulanacak LGS'de 4+4+4 eğitim sistemi ile ilkokula başlayan öğrencilerin de yer alacağını hatırlatan Karadağ, 'eğitimde fırsat eşitliği'nin önüne geçmemesi için Milli Eğitim Bakanlığının merkezi sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanlarını arttırması gerektiğini ifade etti. Karadağ, "Bu öğretim yılında çocuğu 8'inci sınıfta okuyan veliler çok endişeli. Çünkü geçmiş yıllara göre sınava girecek öğrenci sayısında yaklaşık 500 bin artış oldu. 8'inci sınıftaki öğrenci artış oranı yüzde 40 civarında. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla LGS'yle öğrenci alacak liselerin kontenjanlarında da aynı oranda arttırma olmalıdır. Merkezi sınavla öğrenci alacak okulların geçen yılki toplam kontenjanı 139 bin 600 iken, bu yıl kontenjan 56 bin artışla 196 bine çıkarılmalıdır. Aksi halde bu sene sınava girecek çocuklar büyük haksızlığa uğramış olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda yeterli tedbirleri almalı ve bilgilendirmelidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA