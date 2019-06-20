Son Dakika Haberleri: MHP'li Karapıçak: "Samsunluluk bilinci İstanbul'da vücut bulmalı"
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MHP'li Karapıçak: "Samsunluluk bilinci İstanbul'da vücut bulmalı"

1 saat önce

SAMSUN (İHA) –MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsunluluk bilincinin bugün ülkenin ihtiyacı olan milli birliğin ihtiyacı olan kucaklaşma olduğunu belirterek, "Samsunluluk bilinci ve ruhu 23 Haziran'da İstanbul'da vücut bulmalı" dedi.

MHP'li Karapıçak:
SAMSUN (İHA) – MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsunluluk bilincinin bugün ülkenin ihtiyacı olan milli birliğin ihtiyacı olan kucaklaşma olduğunu belirterek, "Samsunluluk bilinci ve ruhu 23 Haziran'da İstanbul'da vücut bulmalı" dedi.

MHP İl Başkanı Karapıçak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri kapsamında İstanbul'da Samsunlu dernekleriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Karapıçak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Samsunlu hemşehrilerin İstanbul'da yarım milyonluk bir güç olduğunu kaydeden Karapıçak, "Bu güç bölünmemeli. Samsunluların yüzde 90'a yakını sağ seçmen. Hal böyle olunca sizlere ulaşmak, sizlere ülkenin durumunu ve gerçeklerini anlatmak, aktarmak çok kolay oluyor. Bu birlikteliğimizi hiç kimsenin şahsi, siyasi ve egosuna mahkum edemeyiz. Yanlış anlaşılmaları biz hallederiz. Dargınları barıştırırız. Bunu başaramazsanız bu durum sandığa yansıyor ve 31 Mart'ta yansıdı. Bu kırgınlıkları yok etmek adına 11 Mayıs'tan bugüne söylem ve eylemlerimizle çaba gösterdik ve başarılı da olduğumuzu düşünüyorum. Seçim konusuna gelirsek itiraz edilen sandıklar bildiğiniz gibi sayıldı. Bu bize gösterdi ki tamamı sayılsa yanlış düzelecekti. Karar verildi seçim yenilendi. Şimdi bize düşen yarım kalan işi tamamlamaktır" dedi.

"Hemşehrilerimize burada olma nedenimizi anlatıyoruz"

Samsunluluk bilincinin bugün ülkenin ihtiyacı olan milli birliğin ihtiyacı olan kucaklaşma olduğunu ifade eden Karapıçak, "Samsunluluk bilinci ve ruhu 23 Haziran'da İstanbul'da vücut bulmalı. Silivri'den Şile'ye kadar 185 dernek, 11 federasyon ve 1 konfederasyon ile buluşma hedefinde olduğumuz gibi nerede Samsunlu hemşehrimiz veya hemşehrilerimiz varsa atlayıp yanına gidiyor burada olma nedenimizi anlatıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Samsun, MHP, İstanbul, Politika
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