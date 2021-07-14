MHP'li Kaşıkçı'dan CHP'li Sertel'e "Türkgün" tepkisi Açıklaması - Son Dakika

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, "Türkgün gazetesinin, Ziraat Bankasından 13 milyon 495 bin lira reklam ücreti aldığı" iddiasına tepki göstererek, "Türkgün gazetesinin Ziraat Bankasından aldığı reklam geliri 380 bin lira. Faturaları da mevcut. Böylesine önemli bir gazeteyi, iftiralarla töhmet altında bırakmak Atila Sertel'e yakışmamıştır." dedi.

Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkgün gazetesinin, 2020'de kamu bankalarından en fazla ilan alan yayın organı" olduğu iddiasını yalanladı.

"Bu iddianın, kamu bankalarının hangi gazetelere reklam verdiği, o gazetelerin, kamu bankalarının reklamına ne kadar alan ayırdığıyla ilgili bir tablo üzerinden ortaya atıldığını" söyleyen Kaşıkçı, söz konusu tabloyu basın mensuplarına göstererek, "Tabloya göre Ziraat Bankasının verdiği reklam karşılığında, Türkgün gazetesinin ayırdığı alanı görüyoruz. Burada Türkgün gazetesinin Ziraat Bankasının reklamı için ayırdığı alan 13 bin 495 sütun santim." diye konuştu.

Kaşıkçı, iddiayı ortaya atan gazetecinin, haberini tekzip etmesine rağmen CHP İzmir Milletvekili Sertel'in, "Türkgün gazetesinin Ziraat Bankasından 13 milyon 495 bin lira reklam ücreti aldığı" iddiasında bulunduğunu ifade etti.

Sertel'in, gazetelerin kamu bankaları için ayırdığı sütun santim alanını içeren tabloyu önüne koyarak, "Türkgün gazetesinin Ziraat Bankasından aldığı reklam gelirinin 13 milyon 495 bin lira olduğunu söylediğini" belirten Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Buradaki 13 bin 495 rakamı Türkgün gazetesinin Ziraat Bankası haberleri için ayırdığı bir alan birimidir. Atila Bey'in öyle bir gözü dönmüş ki o rakamı nasıl bir matematikle 13 milyon 495 bin liraya çevirdi. Bu nasıl bir yalan. Türkgün gazetesinin Ziraat Bankasından aldığı reklam geliri 380 bin lira. Faturaları da mevcut. Böylesine önemli bir gazeteyi, bu tür iftiralarla töhmet altında bırakmak Atila Sertel'e yakışmamıştır. Kendisinden beklentimiz, Türkgün gazetesi ailesinden özür dilemesidir. İçişleri Bakanlığına sesleniyorum, Atila Sertel'in ehliyetine bir an önce el koyun, kendisinin rakamlarla problemi var, kara yollarında araç kullanmasının sakıncalı olduğunu düşünüyorum."