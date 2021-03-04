MHP'li Kaşıkçı'dan fezlekesi olan milletvekillerine çağrı - Son Dakika

MHP'li Kaşıkçı'dan fezlekesi olan milletvekillerine çağrı

04.03.2021 18:07

MHP'li Kaşıkçı'dan fezlekesi olan milletvekillerine çağrı MHP Hatay milletvekili Lütfi Kaşıkçı: "Dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesinin örnek teşkil etmesini arzu ettiğimi belirtmek istiyorum.

MHP'li Kaşıkçı'dan fezlekesi olan milletvekillerine çağrı

MHP Hatay milletvekili Lütfi Kaşıkçı:

"Dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesinin örnek teşkil etmesini arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Fezlekesi olan milletvekillerinin bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçe vererek, dokunulmazlıkların kaldırılmasını ve yargılamalarının yapılmasını bekliyorum"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Hatay milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Kendi dokunulmazlığımın kaldırılması için Genel kurulda 'evet' oyu vereceğimi bildirmek istiyorum. Bu hassasiyeti tüm milletvekillerinden beklemekteyiz. Bu dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesinin örnek teşkil etmesini arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Fezlekesi olan milletvekillerinin bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçe vererek, dokunulmazlıkların kaldırılmasını ve yargılamalarının yapılmasını bekliyorum" dedi.

Kaşıkçı, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, fezlekesi olan milletvekillerine çağrı yaptı.

Kaşıkçı, hakkındaki fezleke geldiğini söyleyerek, 2010 yılında Hatay'da dört polisin şehit edilmesiyle ilgili vatandaşın öfkesinin artmasıyla iki gün boyunca bazı olayların çıktığını ifade etti. Kaşıkçı, FETÖ marifetiyle Hatay'da meydana gelen olayların sorumlusu olarak gösterildiğini belirterek, FETÖ'nün tetikçiliğini yapan gazetenin kendisini manşetlere taşıdığını aktardı. Kaşıkçı, "FETÖ tarafından organize edilen, ülkücü camiaya yönhelik itibüar suikastı haline gelen aylgfı yönetimli neticesinde avçılan bu dava FETÖ taarfından imal edilen delillerin yetersiz kalması ve delillerin elde edilememesi nedeniyle suürüncemede kalkmış, 2018'de yargılama ütamamllanmadan şahsım hakkında ayrırma ve durdurma kararı verilmiştir. Şahsımı ve mensup olduğumu camiayı sahte delillerle hedef alan bir FETÖ kumpası nedeniyle ve devam eden yargılama çerçevesinde hakkımda fezleke düzenlemiş olup, yüce Meclis'ten bir an önce dokunulmazlığımı kaldırılmasına talep etmekteyim" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olduğunu belirten Kaşıkçı, "Şahsımın dokunulmazlığının kaldırılmasını ne endişesi ne korkusu bulunmaktadır. Bilakis dokunulmazlığım kaldırılarak bağımsız Türk mahkemelerinde devam etmesi, olanak tanınmasını olanak olarak görmekteyim" şeklinde konuştu.

Kendi dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na yaptığı başvuruyu gösteren Kaşıkçı, "Fezlekelerin bir an önce karma komisyonda görüşülmesi, benim de içinde olduğumu milletvekilleri fezlekelerinin dokunulmazlıkları4n kaldırılması için bir an önce Genel kurula getirilmesi ve oylanmasıdır. Kendi dokunulmazlığımın kaldırılması için Genel kurulda 'evet' oyu vereceğimi bildirmek istiyorum. Bu hassasiyeti tüm milletvekillerinden beklemekteyiz. Bu dokunulmazlığın kaldırılması dilekçesinin örnek teşkil etmesini arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Fezlekesi olan milletvekillerinin bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçe vererek, dokunulmazlıkların kaldırılmasını ve yargılamalarının yapılmasını bekliyorum" dedi.

MHP'li Kaşıkçı'dan fezlekesi olan milletvekillerine çağrı
MHP'li Kaşıkçı'dan fezlekesi olan milletvekillerine çağrı
MHP'li Kaşıkçı'dan fezlekesi olan milletvekillerine çağrı
MHP'li Kaşıkçı'dan fezlekesi olan milletvekillerine çağrı

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Hatay, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Kaşıkçı'dan fezlekesi olan milletvekillerine çağrı - Son Dakika


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