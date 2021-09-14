Üye Girişi
MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının kendisinden istediği savunmanın hukuki geçerliliği olmadığını söyledi - Son Dakika

MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının kendisinden istediği savunmanın hukuki geçerliliği olmadığını söyledi

14.09.2021 15:54
MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının kendisinden istediği savunmanın hukuki geçerliliği olmadığını söyledi, System.String[]

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, gündeme getirdiği iddialar nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odasının, hakkında soruşturma başlattığını belirterek, "Bölücülere alan açan bu zihniyetle nefesim yettiğince mücadele edeceğim. Onların benden istediği savunmanın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, gündeme getirdiği iddialar nedeniyle İnşaat Mühendisleri Odasının, hakkında soruşturma başlattığını belirterek, "Bölücülere alan açan bu zihniyetle nefesim yettiğince mücadele edeceğim. Onların benden istediği savunmanın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur." dedi.

Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İnşaat Mühendisleri Odasının kendisi hakkında açtığı soruşturmaya tepki gösterdi.

Daha önceki basın toplantısında İnşaat Mühendisleri Odasının, "dar bir kadro tarafından ele geçirildiği, yaptığı uygulamalarla bölücülere alan açtığı" iddiasında bulunduğunu anımsatan Kaşıkçı, Oda'nın, kendisi gibi düşünmeyen Anadolu'daki şubelerine de mobing uyguladığını savundu.

Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının, bölücülere alan açan onlarca açıklaması bulunduğunu ileri sürerek, "(Kadın haklarını savunuruz) der bu oda genel merkezi, ölen kadın eğer HDP'li ise ortalığı ayağa kaldırırlar, ama PKK tarafından şehit edilen Aybüke öğretmen ile ilgili bir satır dahi açıklama yapmazlar. Bunlar mesleki olarak hiçbir sorunun çözümüne yardımcı olmaz, siyaset olarak da HDP çizgisinde bir siyaset yürütürler." ifadesini kullandı.

Anayasanın kendisine verdiği yetkiler dahilinde, milletin sesi olmak için onların sorunlarını paylaştığını belirten Kaşıkçı, "Ben dün ne söylediysem kameralar karşısında, bugün de onların arkasındayım. Bölücülere alan açan bu zihniyetle nefesim yettiğince mücadele edeceğim. Onların benden istediği savunmanın da hiçbir hukuki geçerliliği yoktur." diye konuştu.

Kaşıkçı, açıklamasının sonunda, boş bir sayfayı zarfa koyarak, bunu savunma olarak postane aracığıyla oda genel merkezine yollayacağını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, İnşaat, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının kendisinden istediği savunmanın hukuki geçerliliği olmadığını söyledi - Son Dakika


Son Dakika

Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti 17:32 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi 17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil 17:11 Boşanmak isteyen eşini falçatayla yaralama davasının hakimi sinirlendi: Burası Taliban mahkemesi değil
Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı. 17:04 Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı. Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti 16:55 Tır şoförü, trafikte terör estirdi! İnsanların hayatını riske atarak ters yönde 2 kilometre yol gitti Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi 16:42 Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı 16:20 İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu 15:58 Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu

Son Dakika Haberleri
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:14 İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
17:03 Kabil Havalimanı'nda kadın personeller yeniden işbaşı yaptı.
16:49 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin
16:38 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonlar Ligi hakkında konuştu: Kolay değil ama hayal kurabiliriz
16:36 İçinde çorba pişen tencerenin patlaması sonucu 3 çocuk annesinin yüzü yandı
16:21 Galatasaray'ın yeni transferi 21 yaşındaki Gustavo Assunçao'nun kız arkadaşı dikkat çekti
16:20 Eve giren hırsızlar anne ve kızı dövüp altınları çaldı, azmettirici ise evin büyük kızı çıktı
Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı         
17:35
Faroe Adaları'nda, Faroe Adaları'nda, "Grindadrap" festivalinde 1500'e yakın balina ve yunus katledildi         
17:19
İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu İntihara teşebbüs eden gencin yardımına yakın arkadaşı ve polisler koştu         
17:15
Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı         
17:05
Çay ocağı işletmecisinin darbedilmesi olayıyla ilgili yargılanan kadın kendini savundu: Çay ocağında cinsel ilişkiye girmek istedi Çay ocağı işletmecisinin darbedilmesi olayıyla ilgili yargılanan kadın kendini savundu: Çay ocağında cinsel ilişkiye girmek istedi         
17:03
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin         
16:50
Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı anları anlattı: Boğazımdan tutup tokatladı         
16:31
Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı Aynur Aydın'ın Haberler.com'a özel açıklamaları: Ben çöp toplarken annem temizlik yapardı         
16:12
Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı         
15:55
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 17:40:40. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Kaşıkçı, İnşaat Mühendisleri Odasının kendisinden istediği savunmanın hukuki geçerliliği olmadığını söyledi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement