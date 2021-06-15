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MHP'li Kaşıkçı, Meclis'te zeytin üreticilerinin taleplerini anlattı - Son Dakika

MHP'li Kaşıkçı, Meclis'te zeytin üreticilerinin taleplerini anlattı

15.06.2021 20:12
MHP'li Kaşıkçı, Meclis'te zeytin üreticilerinin taleplerini anlattı, System.String[]

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Zeytin ile ilgili destekleme rakamlarında Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bir artış bekliyoruz.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Zeytin ile ilgili destekleme rakamlarında Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bir artış bekliyoruz." dedi.

Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta seçim bölgesi Hatay'da zeytin ve zeytinyağı üreticileriyle Antakya Ziraat Odası'nda bir toplantı yaptıklarını ve onların sorunlarını dinlediğini anlattı.

Şehrin zeytincilik açısından Türkiye'de önemli bir konumda olduğuna işaret eden Kaşıkçı, sofralık zeytin üretiminde Türkiye'de üçüncü, zeytinyağı üretiminde ise dördüncü sırada bulunduğunu kaydetti.

Hatay genelinde 103 zeytinyağı işletmesinin bulunduğunu dile getiren Kaşıkçı, "Zeytinyağı fabrikalarının üç fazdan iki faza geçmesiyle ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmış. Bu tesislerin sahiplerinin büyük bir kısmı süreç içerisine dahil olmuşlar ancak ekipman alabilmek adına 1-2 yıl daha Tarım ve Orman Bakanlığından müsaade istemekteler." diye konuştu.

Kaşıkçı, zeytin üreticilerinin taleplerine de değinerek şunları söyledi:

"Afrin'den yüklü miktarda zeytinyağı geldiğinde iç piyasada bir problem oluyor. Zeytinyağının bu kadar fazla olduğu bir ortamda yerli zeytinyağı üreticilerinin fiyatların aşağı düşeceği noktasında endişesi var. Bunda da haklılar. Ayrıca Afrin'den gelen zeytinyağının iyi bir denetimden geçirilmesini istiyor vatandaşlarımız. Gümrük kapısında son teknolojilerle donatılmış bir laboratuvar kurulması ve bu yağın iyi bir şekilde analiz edilmesini talep ediyorlar. Zeytin ile ilgili destekleme rakamlarında bakanlığımızdan bir artış bekliyoruz. Vatandaşlarımızın daha fazla zeytincilikle uğraşmasının, daha fazla zeytin ağacı dikmesinin bu ürüne devlet tarafından belirlenen destekleme rakamlarıyla doğru orantılı olarak artacağına inanıyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi, Zeytinyağı, Zeytin, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Kaşıkçı, Meclis'te zeytin üreticilerinin taleplerini anlattı - Son Dakika


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