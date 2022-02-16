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MHP'li Kılavuz'dan yerel gazeteye saldırıya tepki: "CHP'nin utanç günü" - Son Dakika

MHP'li Kılavuz'dan yerel gazeteye saldırıya tepki: "CHP'nin utanç günü"

16.02.2022 20:16
MHP'li Kılavuz'dan yerel gazeteye saldırıya tepki: "CHP'nin utanç günü"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, ilde yerel yayın yapan gazeteye yönelik CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı öncülüğünde gerçekleştirilen saldırıya tepki göstererek, "Mersin'de 35 yıldır faaliyet gösteren Haberci Gazetesine yönelik...

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, ilde yerel yayın yapan gazeteye yönelik CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı öncülüğünde gerçekleştirilen saldırıya tepki göstererek, "Mersin'de 35 yıldır faaliyet gösteren Haberci Gazetesine yönelik saldırılar CHP'nin utanç günü olarak tarihe geçmiştir" dedi.

Kılavuz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Türkiye'de basın özgürlüğünün olmadığından dem vurduğu saatlerde, CHP gençliğinin Haberci Gazetesine saldırı gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bu olay CHP'nin ikiyüzlü siyasetinin yansıması olmuştur. İlk saldırıda kimliğini gizleyen saldırganlar ikinci saldırıda açık ve aleni bir şekilde suç işlemeye devam etmiştir" diye konuştu. Haberci Gazetesine yönelik sistematik saldırılar, tehditler ve engellemelerin CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı öncülüğünde gerçekleştirildiğini söyleyen Kılavuz, "Bu şahıslar bu gücü nereden almaktadır? 'Ayağınızı denk alacaksınız. Bugün 300 kişi ile geldik yarın 3 bin kişi ile geliriz' diyerek tehdit savurup ve hasımane tutum takınan bu şahısların ve CHP yönetiminin demokrasiden anladığı bu mudur? Haberci Gazetesinin ofisini kullanılamaz hale getiren, kalemini namusu olarak görüp emeği ve alın teri ile gazetecilik yapan çalışanlarına sözlü saldırıda bulunup boya ve yumurta yağmuruna tutan, el ve kol hareketleri ile tacizci bir yaklaşım sergileyen bu anlayışın sosyal demokratlıktan anladığı özgür basını susturmak mıdır? Emek en yüce değer naraları atan bu sefil zihniyetin basın emekçilerine reva gördüğü bu durum düpedüz vandallıktır" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir gazetecimiz yalnız ve sahipsiz değildir" diyen Kılavuz, şöyle devam etti: "Bu saldırı basın özgürlüğüne yapılmıştır. Saldırıya uğrayan Haberci Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici ve Hediye Eroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, basın mensuplarımıza yönelik gerçekleştirilen bu menfur hadiseyi şiddetle ve nefretle lanetliyorum."

(İHA)

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, gençlik, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MHP'li Kılavuz'dan yerel gazeteye saldırıya tepki: 'CHP'nin utanç günü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Kılavuz'dan yerel gazeteye saldırıya tepki: "CHP'nin utanç günü" - Son Dakika
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