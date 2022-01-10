MHP'li Kılavuz'dan Raziye Oskay cinayetine tepki - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin'de 25 yaşındaki Raziye Oskay'ın ayrıldığı nişanlısı tarafından sokak ortasından öldürülmesine tepki göstererek, katil zanlısının en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

Kılavuz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Oskay ailesine baş sağlığı dileyerek, kadınları katleden canilerin gün yüzü görmemesi gerektiğini vurguladı. Toroslar ilçesinde meydana gelen olaydan duyduğu üzüntüyü paylaşan Kılavuz, "Böylesi ruh hastası canilerin bir daha gün yüzü görmemesi, bu tür vakaları işleyen hasta ruhlulara en ağır cezaların verilerek toplumdan izole edilmesi gereklilik halini almıştır. Kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün her yönüyle araştırılması ve engellenmesine yönelik çalışmaların artırılarak sürdürülmesi zaruridir. Bu kapsamda ilgili kurumlar ve bakanlıklar arası çalışmalar daha çok yapılmalı, sosyologlar, psikologlar sürece dahil edilmelidir. Emniyet güçlerimizin kararlı mücadeleleri ile bu üzücü olayların bir daha asla yaşanmaması en büyük temennimizdir. Türk kadınının güven içinde yaşamasını sağlamak başlıca vazifemizdir. Türk kadını, Atatürk'ün de ifade ettiği gibi omuzlar üstünde yükselmeye layıktır. Bu doğrultuda kadın ile şiddet ve cinayet kelimelerinin yan yana getirilmediği bir toplum, hepimizin ortak temennisi olmalıdır. Hayatını kaybeden kardeşimizi ve cinayete kurban verilen tüm kadınları rahmetle anıyor, ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyorum" dedi.

(İHA)