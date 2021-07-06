MHP'li Kılavuz, gençlerin öğrenci affı beklediklerini söyledi - Son Dakika

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin Meclisten öğrenci affıyla ilgili müjdeli bir haber beklediğini ifade etti.

Kılavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan, pandemi sürecinde doktora yüksek lisans tezlerini tamamlayamayan yüzbinlerce gencin, okullarını bitirip mezun olmak ve ülkeye hizmet etmek istediklerini söyledi.

Eğitimin en temel hak olduğunu belirten Kılavuz, geçlerin bu haktan mahrum kalmamak adına seslerini, sözlerini duyurmaya ve sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Terör örgütleriyle irtibatı veya iltisakı nedeniyle ilişiği kesinler hariç olmak üzere tek gayesi memlekete hizmet etmek olan öğrenciler için af çıkarılmasının yerinde olacağını belirten Kılavuz, "Gençlerimiz Gazi Meclisimizden öğrenci affıyla ilgili müjdeli bir haber beklemektedirler. Bu müjdeyi verelim ve mutluluklarına vesile olalım." dedi.

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olup öğretmen olmak isteyenlerin, pedagojik formasyon uygulamasının kaldırılması nedeniyle ciddi sorun yaşadığını söyleyen Kılavuz, formasyon uygulamasının yerine getirileceği açıklanan tezsiz yüksek lisans uygulamasının da hayata geçmediğini dile getirdi. Kılavuz, tezsiz yüksek lisans uygulamasının hayata geçirilmesini, hazırlıklar tamamlanmamışsa pedagojik formasyon uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kılavuz, kalıcı hale gelen bedelli askerlik uygulamasından yararlanamayanlar için yasada değişiklik yapılması; ehliyet affı getirilmesi; staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı ve emeklilik hizmetinden sayılması için toplumda beklentiler olduğunu söyledi.