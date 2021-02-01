MHP'li Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı" yaşandığını söyledi - Son Dakika

MHP'li Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı" yaşandığını söyledi

01.02.2021 17:11
MHP'li Kılavuz,

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesindeki işçi çıkarmalarına tepki göstererek, "İnsanları işten çıkararak binlerce çocuğun, annenin, babanın feryatlarına kulak tıkayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı huzurla nasıl uyumaktadır?

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesindeki işçi çıkarmalarına tepki göstererek, "İnsanları işten çıkararak binlerce çocuğun, annenin, babanın feryatlarına kulak tıkayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı huzurla nasıl uyumaktadır? Aileleri perişan eden bu zat, kendi ailesinin yüzüne nasıl bakmaktadır? Vicdanen rahat mıdır?" dedi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin Büyükşehir Belediyesinde "işçi kıyımı" olduğunu, belediye personelinin haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkartıldığını söyledi.

"Her fırsatta emekten ve emekçiden bahseden bu zihniyet, konu emeğin üstünlüğüne, emekçinin hakkını vermeye gelince üç maymunu oynamaktadır. Fırsat bulduğunda işçi haklarını dillerine dolayan bu anlayış, konu işçinin yaşama ve çalışma hakkına gelince emekçiye işten çıkarmayı ve sürgünü reva görmüştür." diyen Kılavuz, bu iki yüzlülüğün millet vicdanında mahkum olduğunu, bu işçi düşmanlığının Mersinlilerin karşısında suçlu ve ayıplı olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarmanın normalleştiğini, baskılar ve sürgünlerin olağan hale geldiğini savunan Kılavuz, şu ifadelere yer verdi:

"Bu kıyımlar, performans düşüklüğü gibi sudan bahanelerle yapılmakta, ideolojik düşmanlıklarla gerçekleştirilmektedir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının bu uygulamaları hepimizi derinden üzmüş, belediyede çalışan aileleri derinden yaralamıştır. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li büyükşehir belediyelerinde baskılara maruz kalıp sürgüne gönderilen, siyasi sebeplerle işten çıkarılan taşerondan işçi kadrolarına getirilen belediye personelimiz açtıkları davaları kazanmalarına rağmen işlerine iadeleri sağlanmamıştır."

Kılavuz, ekonomik olarak zor durumda olduğunu iddia edip işçileri ücretsiz izne gönderen Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin, aynı gün yeni işçi alımı gerçekleştirmesinin iki yüzlülüğün daniskası ve utanç vesikası olduğunu öne sürdü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman işçi düşmanı olarak anılacağını ve Mersin tarihinde kara bir leke olarak kalacağını ifade eden Kılavuz, "İnsanları işten çıkararak, binlerce çocuğun, annenin, babanın feryatlarına kulak tıkayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı huzurla nasıl uyumaktadır? Aileleri perişan eden bu zat, kendi ailesinin yüzüne nasıl bakmaktadır? Vicdanen rahat mıdır?" diye sordu.

Hiçbir belediye personelinin yalnız ve sahipsiz olmadığını vurgulayan Kılavuz, "Kinle nefretle ve intikamla hareket edenlerin karşısında, belediye çalışanlarımızın bu haklı mücadelelerinde daima yanlarında olacak, emekçinin hakkını her platformda savunacak ve dile getireceğiz. Bu uygulamalar bizleri asla yıldıramaz, geri adım attıramaz ve belediye çalışanlarımızın hakkını savunmaktan alıkoyamaz. Bu, bizim üzerimize düşen tarihi bir sorumluluktur. Bu zulme, bu zalimliğe, bu hukuksuzluğa hep birlikte karşı duracağız." diye konuştu.

Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'e, işçilerin ekmeğiyle oynamaması çağrısında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Olcay Kılavuz, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Kılavuz, 'Mersin Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı' yaşandığını söyledi - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi Londra'da eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren Türk, müebbet hapis cezası aldı Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk elektrikli sürücüsüz otobüsü Külliye'nin bahçesinde test etti Oryantal Didem dans ederken kafasını çeviren Bülent Serttaş açıklama yapmak yerine destek yorumlarını paylaştı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'le ilgili hatasını fark edip anında düzeltti
Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalar dahil masada 5 konu var Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalar dahil masada 5 konu var         
17:29
Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu Beşiktaşlı Lens, Fatih Karagümrük'e transfer oldu         
17:03
Okul Öncesi Öğretmeni Didem İslamoğlu: Bir çocuğun hareketli olması hiperaktif olduğu anlamına gelmiyor Okul Öncesi Öğretmeni Didem İslamoğlu: Bir çocuğun hareketli olması hiperaktif olduğu anlamına gelmiyor         
16:49
Manisa'da ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin, son yolculuğuna uğurlandı Manisa'da ölü bulunan 4 gençten biri olan Muharrem Zengin, son yolculuğuna uğurlandı         
16:39
ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı ABD polisi 9 yaşındaki kız çocuğunu biber gazı sıkarak gözaltına aldı         
16:14
15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
15:36
Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi Polis, korona önlemlerini hiçe sayan 92 kişilik grubun cinsel ilişki partisine baskın düzenledi         
15:26
Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı Hatalı park eden savcının aracına not bırakınca gözaltına alınmıştı! Avukatı konuştu: Nazik bir not 'tehdit' sayıldı         
14:39
Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı Tek gecelik ilişki yaşadığı adamı "Hamileyim" diye kandıran kadın mahkemede hesap verecek         
14:24
Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç Darbe yapılan Myanmar'da nasıl bir siyasal hayat var? İşte adım adım kaosa götüren süreç         
14:18
Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek Sigara ve alkol kullanımıyla mücadelede yeni yasaklar geliyor! Nargile kafe ve meyhanelerin isimleri değişecek         
14:17
Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar Vatandaşa döner diye tavuk derisi, kıyma, sakatat hatta tek tırnaklı hayvan eti yediriyorlar         
14:02
Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı Damadı şaşkına çeviren istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine son kez sarıldı         
13:00
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 17:47:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP'li Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesinde işçi kıyımı" yaşandığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei