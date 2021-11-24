Üye Girişi
MHP'li Kılıç: "Öğretmenler birlik ve beraberliğimizin teminatıdır" - Son Dakika

MHP'li Kılıç: "Öğretmenler birlik ve beraberliğimizin teminatıdır"

24.11.2021 11:12
MHP'li Kılıç: "Öğretmenler birlik ve beraberliğimizin teminatıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcı Filiz Kılıç, öğretmenlerin, Türkiye'nin birliğinin ve beraberliğinin teminatı olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcı Filiz Kılıç, öğretmenlerin, Türkiye'nin birliğinin ve beraberliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Kılıç, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin öğrencilere yalnızca okuma yazma becerisi kazandırıp, bilgi öğretmediğini kaydederek, "Ayrıca, onların kimlik ve kişilik kazanmalarına yardımcı olur, her türlü sorunları ile ilgilenmek suretiyle adeta onlara ikinci bir aile ortamı ve sıcaklığı sunarlar." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığının altını çizen Kılıç, öğretmenlerin bir taraftan milli ve manevi değerleri öğrencilerin zihnine nakşettiğine, diğer taraftan da toplumun ilerlemesine, çağın gerektirdiği teknolojik yeniliğin sağlanmasına yönelik çaba gösterdiğine dikkati çekti.

Kılıç, partisinin, öğretmenlerin yaşadığı mesleki sıkıntılarının farkında olduğunu ve bu sorunların aşılması için her türlü çabayı gösterdiğini belirterek, "Öğretmenlerimiz bu ülkenin umudu; sevgi, saygı, merhamet elçileri, ahlak önderleri, davranış rehberleridir. Onlar birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Hasılı öğretmen irfan kapısının anahtarı, bu ülkenin her şeyidir." görüşünü paylaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcı Kılıç, şunları kaydetti:

"Kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta şehit düşmüş öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, mesleklerini icra eden ya da emekli olmuş tüm öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum. Bu duygularla tüm öğretmenlerimize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi, Öğretmenler Günü, Filiz Kılıç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP'li Kılıç: 'Öğretmenler birlik ve beraberliğimizin teminatıdır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu! 11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu! KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi! 11:02 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi! Akşener'den Denizli mitingine başka illerden insan taşıdıkları iddiasına yanıt: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur 10:50 Akşener'den Denizli mitingine başka illerden insan taşıdıkları iddiasına yanıt: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur
Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum 09:38 Karısıyla yasak aşk yaşayan adamı öldürdü: Kabuslarımda ilişkiye girdiklerini görüyordum Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı
Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi

Son Dakika Haberleri
11:14 Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro
11:12 Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!
11:10 Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!
11:01 KYK yurdunda eylem: Öğrencilerden yemekten şikayetçi!
10:56 Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse; maaş 3.673 liraya, AGİ 348 liraya çıkacak
10:56 Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi
10:48 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!
10:37 Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!
10:36 Danla Bilic ve Reynmen sosyal medyada birbirine girdi
Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro Fenerbahçe, dev kulüplerin radarına giren Kim Min-Jae'nin bonservis bedelini belirledi: 20 milyon euro         
11:15
Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası! Erdoğan-BAE Prensi görüşmesi! ABD medyasından milyarlarca dolarlık yatırım iddiası!         
11:10
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!         
10:41
Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar!         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 11:19:14. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Kılıç: "Öğretmenler birlik ve beraberliğimizin teminatıdır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement