MHP'li Kocacan'dan "AB sığınmacılar konusunda sınıfta kaldı" açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Kocacan'dan "AB sığınmacılar konusunda sınıfta kaldı" açıklaması

6 saat önce

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Avrupa Birliği'nin sığınmacılar konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

MHP'li Kocacan'dan

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, Avrupa Birliği'nin sığınmacılar konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

Kocacan, partisinin il başkanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için İdlib'de olduklarını belirtti.

Mehmet Kocacan, "Türkiye Cumhuriyetinin beka sorunu ile ilgili Suriye'den Türkiye'ye sıçrayabilecek, daha vahim olayların önlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri orada koruma, kollama ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmaması çabası içerisindedir." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Kocacan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu bile bile sulandırmak, ya da siyaseten birilerine şirin gözükmek için yapmak hiç doğru değildir. Siyaseten de birilerinin ağzı olmak birilerinin adına Türkiye'yi dara düşürmek hiç kimsenin haddi değildir. Düne kadar 'Sığınmacılara niye sahip çıkıyordunuz?' diyenler bugün parmaklarını mecliste sallayarak 'Bu sığınmacılardan bir tanesi ölürse devlet bundan sorumludur' diyor. Peki siz devletin neresindesiniz? Siyasi şaklabanlıklar bir yerlere bırakılmalıdır."

Sığınmacıların, Yunanistan sınırına giderek Avrupa'ya geçme çabalarına da değinen Kocacan, "Kalmak isteyen kalır, gitmek isteyen gider. Türkiye burada hiçbir devletin yapmadığı 5 milyon sığınmacıya 10 yıldır sahip çıkmıştır. Yunanistan sınırına dayanan sığınmacıların uğradığı zulüm karşısında Avrupa Birliği sınıfta kalmıştır. İkiyüzlülükleri bir kez daha ortaya çıkmıştır. 10 yıl dayanan Türkiye'yi göz önüne almayanlar şimdi nerdeyse oturup ağlayacaklar." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Türkiye, Afyon, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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