MHP'li Meclis Üyelerinden Esnaf Önergesi - Son Dakika

Efeler Belediyesi MHP'li Meclis Üyeleri, pandemi döneminde zor günler geçiren esnaflara destek olunması için meclise 2 önerge verdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz ayı meclis toplantısında, pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaflar için meclise 2 önerge sundu. Pazarcı esnaflarından 5 yılda bir alınan tahsis belgesi ücretlerinin kaldırılması ve yine zor günler geçiren esnaflara bin TL'den az olmamak kaydıyla nakdi yardım yapılması konularında sunulan 2 önerge, oy çokluğuyla kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Sosyal medya üzerinden önergeler ile ilgili açıklama yapan MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın; "Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağımıza dair verdiğimiz sözlerin arkasındayız, Esnaf sanaatkar ve pazarcı esnafımızın pandemi sürecinde yaralarını bir nebze sarmak adına Efeler Belediye Meclis Üyelerimiz önerilerini Meclis Başkanlığına sundular. Oy çokluğu ile ilgili komisyona sevk edildi. Komisyonda gereğinin yapılacağı ve olumlu karar çıkacağına yönelik inancımız tamdır" dedi.

"Çevre ilçe pazarlarında bu uygulama yok"

Pazarcı esnafından 5 yılda bir alınan tahsis belgesi ücretlerinin kaldırılmasına yönelik MHP'li meclis üyelerince verilen önergede "Daha önceki belediye başkanlıkları döneminde alınan ve meclis kararı gereği halen Aydın Efeler Belediyesi pazar yerleri işgaliye ücretlerinin yanında bir de tahsis belgesi adı altında pazarcı esnafından 5 senede bir yenilenmek kaydı ile ücret alınmaktadır. Kamuya açık pazar yerlerinde bu ücret metrekare üzerinden alınmakta olup, pazarın işlerliği ve kalabalığına göre 1.500 ile 5 bin 500 TL arasında değişmektedir. Belediyeye irat kaydetmek için uygulanan bu yöntemde maalesef zor durumda olan manav, tuhafiye gibi tüm pazarcı esnafı mağduriyet yaşamakta ve bu ücretler pazarcı esnafını ödeme noktasında çok zorlamaktadır. Dolayısıyla sadece Efeler Belediyesi'nde uygulanan bu yöntem çevre ilçe pazarlarında da yoktur. Kaldı ki ülkemizin diğer yerlerinde de uygulanmamaktadır. Tahsis ücretlerinin kaldırılması ve sadece işgaliye ücreti ödemeye devam edilmesini mecliste görüşülmek üzere gereğini arz ederiz" ifadeleri yer aldı.

"Büyükşehir'den sonra Efeler'e de aynı önerge"

Geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan önergenin aynısını Efeler Belediyesi Meclisi'ne de sunan MHP'li Meclis üyeleri, pandemi sürecinde zor günler geçiren esnafların rahatlatılması adına bin TL destek verilmesini istedi. Konu ile ilgili verilen önergede "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan işyeri ve işletmelere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanılarak, faal olarak çalışan işletmelere tek sefere mahsus olmak üzere ve bin TL'den az olmamak koşuluyla, nakdi yardımda bulunulmasını, mecliste görüşülmek üzere gereğini arz ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN