MHP'li meclis üyesi kazada öldü (2) - Son Dakika
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MHP'li meclis üyesi kazada öldü (2)

26.02.2022 22:49
MHP'li meclis üyesi kazada öldü (2)

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: TEYZEMİN TORUNU KAZADA HAYATINI KAYBETTİTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan'ın kazada yaşamını yitirmesine ilişkin "Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi...

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP:  TEYZEMİN TORUNU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan'ın kazada yaşamını yitirmesine ilişkin "Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ayhan Kaplan'ın trafik kazasında vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailemize, dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

ANKARA,


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MHP'li meclis üyesi kazada öldü MHP'li meclis üyesi kazada öldü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefonla görüştü TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile telefonla görüştü

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MHP'li meclis üyesi kazada öldü (2) - Son Dakika


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