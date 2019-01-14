MHP'li Meclis Üyesi Mahir Özel Açıkladı

Ankara Büyükşehir MHP Meclis Üyesi Mahir Özel, Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en modern sahipsiz hayvan hastanesini kuracağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir MHP Meclis Üyesi Mahir Özel, Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en modern sahipsiz hayvan hastanesini kuracağını açıkladı. Özel, "Köpek, kedi, büyükbaş ve yaban hayvanlarının tedavi bakım ve beslenmesine yapabilecek 5 bin hayvan kapasiteli hastane 92 bin metrekare alana İmrahor Vadisi Karataş mevkiine kuruluyor" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın, halen günlük 2 bin kilogram üzerinde gıda-mama dağıtımı yaparak hayvan sağlığı açısından çok kıymetli hizmetlerine imzasını attığına dikkat çeken Özel, "Geçtiğimiz yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine verdiğimiz önerge ile 'Başkentimiz de yaşayan sokak hayvanlarının rehabilitesinin gerçekleştirilmesi maksadıyla Ankara'ya yakışır kalite ve kapasitede modern tesisler oluşturarak şehrinize katma değer katan, dünya başkentleri içinde seçkin ve yaşanılabilir bir kent anlayışının ifadesi olarak Türkiye'ye de rol model olabilecek Ankara Sokak hayvanlarını rehabilite edici sağlık Hizmetleri için tesislerinin yapılarak hizmete açılması' hususundaki önergemiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığından olumlu cevabı aldı" ifadesini kullandı.



Barınak değil, hayvan bakımı ve rehabilite edici sağlık hizmeti



Bu konuda İmrahor Vadisi Karataş mevkiinde başlatılan çalışmaların halen yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Özel, "Yönetmelikte belirtilen hayvanlar için barınak dışında sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi gibi işlemler tamamlandıktan sonra alındıkları ortama geri bırakılması ile rehabilite işleri sürdürülmektedir. Projenin sonuçlanması ile bu konuda Ankara çok büyük ölçüde mesafe kat ederek ihtiyaca cevap verecek ölçüde ciddi büyüklükte bir tesise kavuşacaktır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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