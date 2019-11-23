Son Dakika Haberleri: MHP'li meclis üyesinin bulunduğu lüks araç otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
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MHP'li meclis üyesinin bulunduğu lüks araç otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

MHP'li meclis üyesinin bulunduğu lüks araç otomobil ile çarpıştı: 3 yaralıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

MHP'li meclis üyesinin bulunduğu lüks araç otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; saat 00.30 sıralarında, Ayvalık istikametinden Cunda Adası'na gitmekte olan 34 UE 2123 plakalı lüks otomobil ile Cunda Adası istikametinden gelen 10 YH 749 plakalı özel otomobil nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple Cunda Köprüsü'nün Lale Adası girişinde çarpıştı.

Kazayı; lüks otomobilde bulunan Ayvalık Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi Gizem Zeynep Yüksel ve araçta bulunan isminin öğrenilemediği bir kadın arkadaşı yara almadan atlatırken, diğer araçta bulunan; Kadriye Çarıkdiken, Timur Angın, Duygu Eskiköylü isimli şahıslar yaralandı.

Yaralıların sıkıştığı araçtan Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerin güçlükle çıkardığı kazada, olay mahalline gelen ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan gençlerden Timur Angın ve Duygu Eskiköylü'nün hayat tehlikesinin bulunmadığı, ancak Kadriye Çarıkdiken ise tedbir amaçlı Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Her iki araçta da ciddi maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

MHP'li meclis üyesinin bulunduğu lüks araç otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Ayvalık, MHP, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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