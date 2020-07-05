MHP'li Mehmet Aydın'dan Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'a tepki - Son Dakika

MHP Bayraklı İlçe Başkanı Mehmet Aydın, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal'a seçim vaatlerini yerine getirmediği için tepki gösterdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Bayraklı Belediyesi meclis toplantısında grup başkanvekilleri Muhammet Şahin'in Sandal'a vaatlerini neden yerine getirmediğini ve ilçede yapılacak spor salonlarının gençler için çok faydalı olacağını söylediğini belirtti.

Ancak belediye başkanı Sandal'ın buna cevap vermediğini ve konuyu saptırdığını iddia eden Aydın, şunları kaydetti:

"Çıkardığınız afla uyuşturucu satıcılarını serbest bıraktınız' diye konuyu saptırıyor. Sayın Başkan önce affın ne ile ilgili olduğunu bilmeli. Bir kere uyuşturucu satıcıları bu aftan yararlanmamıştır. Ancak işine öyle geldiği için grup başkanvekilimize bunun üzerinden sesini yükseltip saldırıya geçiyor CHP'li meclis üyeleri ile birlikte. Biz bu panik havasını da iyi anlıyoruz. Seçimlerden 15 ay geçti ancak belediye başkanı seçim beyannamesinde verdiği vaatlerin hiç birini yerine getiremedi ve bunun ezikliği içerisinde."

Aydın, Sandal'ın Şahin'i hedef gösterdiğini ve Şahin'in dışarı attırılması için zabıtayı çağırdığını ifade ederek "Sizin demokrasi anlayışınız bu mudur? Hani demokrasi, hani çok seslilik. Doğruları dile getiren bir meclis üyesini zabıta ile meclis üyelerinin masaya vurması ile mi susturacaksınız?" ifadelerini kullandı.