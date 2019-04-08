Son Dakika Haberleri: MHP'li Milletvekili Aycan: "Dünyada Tüm Ölümlerin Yüzde 20'si Kansere Bağlı Ölümlerdir"

MHP'li Milletvekili Aycan: "Dünyada Tüm Ölümlerin Yüzde 20'si Kansere Bağlı Ölümlerdir"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Dünyada tüm ölümlerin yüzde 20'si kansere bağlı ölümlerdir.

MHP'li Milletvekili Aycan:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "Dünyada tüm ölümlerin yüzde 20'si kansere bağlı ölümlerdir. Kanserde genetik yatkınlık var ama çevresel faktörler de etkili" dedi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek kanser vakalarına dikkat çekti. Aycan, 1- 7 Nisan arasının Kanser Haftası olduğunu hatırlatarak, "Hasta olduğumuzda sağlığın önemini anlıyoruz. Önemli olan hasta olmadan sağlığa gerekli önemi vermektir. Sağlıklıyken de sağlığı konuşmak ve sağlığa sahip çıkmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kanser vakalarının dünyada ve Türkiye'de sürekli arttığını söyleyen Aycan, "Dünyada tüm ölümlerin yüzde 20'si kansere bağlı ölümlerdir. Kanserde genetik yatkınlık var ama çevresel faktörler de etkili. Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin kanserojen olduğu belirlenen 119 etken var. Bunların başında sigara geliyor. Kanser risk faktörleri içinde sigara başta geliyor. Sigara her yönüyle çok önemli bir sorun. Hala ülkemizde sigara kullanımı çok yüksek düzeyde. Tüm önlem ve kısıtlamalara rağmen sigara içen kişi sayısını azaltamıyoruz. Sigara sadece akciğer ve solunum yolu değil birçok kanser türünden de sorumlu" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:16 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, MHP, Milletvekili, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu Braga-Benfica U19 Maçına Damga Vuran Ölüm Haberi! Hakem Maçı Erken Bitirdi Diriliş Ertuğrul'da Final Öncesi Beklenmeyen Ayrılık! Ertuğrul'un Nefret Edilen Düşmanı Ölüyor Cani Anne, Bebeğini Göbek Bağı İle Öldürüp 14 Yaşındaki Kardeşine Gömdürmüş!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 14:36:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP'li Milletvekili Aycan: "Dünyada Tüm Ölümlerin Yüzde 20'si Kansere Bağlı Ölümlerdir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]