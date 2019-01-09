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MHP'li Milletvekili Enginyurt: "Uzun Süredir Hacca Gitmek İsteyen Bu İnsanlarımızın Derdine Çare...

23 dakika önce

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim" dedi.

MHP'li Milletvekili Enginyurt:
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim" dedi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Enginyurt, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı 80 bin hacı adayı kotası nedeniyle 2 milyon 120 bin hacı adayının hac farizasını yerine getirme imkanını bu senede bulamadığını söyleyerek, "Mustafa Kemal Atatürk düşmanlarını ziyaret ederek sevap kazanacağınızı zannedebilirsiniz ama esas sevap Hasan Amca gibi 11 yıldır hac görevini yerine getirmek için bekleyen, her kura sonunda gözyaşı döken 2 milyon insanın da bu vazifesini yerine getirmesi için gayret göstermektir. Diyanet İşleri Başkanına çağrım; gerekirse belli bir yaşa ulaşmış insanların kuraya tabii tutulmaksızın hac görevlerini yerine getirmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu insanlar yaşları münasebetiyle duygusal bir yapı içerisine girmiş durumdalar ve çok üzülüyorlar. Bunu bir eleştiri olarak görmeyin. Büyük devlet olmanın gereği bunun yapılması gerekiyor. Suudi Arabistan yönetimiyle görüşülerek hac kotalarının artırılması sağlanmalıdır. Uzun süredir hacca gitmek isteyen bu insanlarımızın derdine çare üretelim" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Cemal Enginyurt, Ordu, MHP, Milletvekili, Politika
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