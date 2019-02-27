MHP'li Muhaliflerin Olağanüstü Kongre Kararını Onayan Eski Yargıtay Üyesi Oktay Acu'ya, Fetö...
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MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre kararını onayan eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:49 Kaynak: AA
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