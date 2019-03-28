Son Dakika Haberleri: MHP'li Mustafa Kalaycı, Hadim'de Destek İstedi

MHP'li Mustafa Kalaycı, Hadim'de Destek İstedi

35 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, seçim çalışmaları için geldiği Hadim ilçesinde vatandaşlardan Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ahmet Hadimioğlu'na destek istedi.

MHP'li Mustafa Kalaycı, Hadim'de Destek İstedi, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, seçim çalışmaları için geldiği Hadim ilçesinde vatandaşlardan Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Ahmet Hadimioğlu'na destek istedi.

İlçeye bağlı Gezlevi ve Dedemli mahallelerini ziyaret eden Kalaycı, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Kalaycı, kahvehane ve çay bahçelerindeki vatandaşlarla sohbetinde, Cumhur İttifakı'nın seçim ittifakından ziyade tarihi bir birliktelik olduğunu söyledi.

AK Parti ve MHP'nin son dönemde Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı hayırlı ve başarılı bir işbirliği yaptığını belirten Kalaycı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Devlet Bahçeli, bekamız için omuz omuza vermiş mücadele ediyor. Kişisel hırslarıyla hareket edip aday olanlar ya da diğer adayları destekleyenler var. Diyorlar ki 'Ben kazandıktan sonra AK Parti'ye ya da MHP'ye geçeceğim'. Yok öyle bir şey, yalan söylüyorlar. Onların laflarına kanmayın. Hizmet edecek olan; Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, bakanlarımız, Konya Büyükşehir Belediyemiz ve Cumhur İttifakı adayımız Ahmet Hadimioğlu'dur. Bölgemize hizmet getirecek olan bunlardır."

Kalaycı, mahalle ziyaretlerinin ardından Hadim Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:02 Kaynak: AA

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