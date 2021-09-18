MHP'li Mustafa Kalaycı: "Türkiye'de iktidar ruhsatını büyük Türk milleti vermektedir" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve sürekli seçimi dillendirdiklerini belirterek, "İktidar için okyanus ötesinden medet umuyorlar. Bilinmelidir ki, Türkiye'de iktidar ruhsatını büyük Türk milleti vermektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı partisinin Konya'da yapılan Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıda konuşan Mustafa Kalaycı, CHP, İP, HDP, SP, DP, Deva ve Gelecek Partileri'nin, 7'sinin bir ağızdan, güçlendirilmiş parlamenter sistemi dillendirdiğini ifade eden Kalaycı, "Önerdikleri sistemin eskiye dönüşü içerdiği, ülkemizde daha önce uygulanan parlamenter sistemin tanımlandığı açıktır. Türkiye, parlamenter sistem döneminde, siyasi istikrarsızlıklar, hükümet kurma krizleri, kısa süreli hükümetler, demokrasi dışı müdahaleler ve yürütmedeki çift başlılık sorunlarıyla sürekli karşı karşıya kalmıştır. Parlamenter sistemde yaşanan sıkıntılar Türk tipi başkanlık sistemiyle ortadan kaldırılmıştır. Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır. Gündemde tartışılan her konuyu krize çevirmeye ve toplumsal tabana yayarak suni bir halk hareketi oluşturmaya çalışmaktadır. Her konuda aslı astarı olmayan iftira ve isnatları, propaganda malzemesi olarak kullanmaktadır. İspanya'da terörü kınamadığı için bir siyasi parti kapatılırken, ülkemizde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması CHP ve İP tarafından demokrasi kılıfıyla maskelenmeye çalışılıyor. Sürekli seçimi dillendiriyorlar. Gizli kapılar ardında birlikte anayasa çalışması yaptıkları HDP ile bakanlık pazarlığı yapıyorlar, vicdan kardeşliğinden söz ediyorlar. FETÖ'cülere af sözü veriyorlar. Aylardır zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartıştırıyorlar, akılları sıra isim parlatıyorlar. Öyle görünüyor ki, HDP kime onay verirse cumhurbaşkanı adayları o olacak. İktidar için okyanus ötesinden medet umuyorlar. Bilinmelidir ki, Türkiye'de iktidar ruhsatını büyük Türk milleti vermektedir" şeklinde konuştu.

"CHP'li belediyeleri ve kirli zihniyeti Konya'dan kınıyor, Türk milletinin temiz yüzlerine havale ediyorum"

CHP'li Edremit Belediyesince ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamalarında çarşaflı Türk kadınına zincir vuran rezil gösterinin sergilendiğini anlatan Kalaycı, "Türk düşmanı beyinsizler bilsinler ki Türk kadınına işgalciler dahi zincir vuramamıştır. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesince de Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde düzenlenen çıplak semazen gösterisiyle Mevlevi kültürüne, sema ayinine ve Hazreti Mevlana'ya büyük saygısızlık yapılmıştır. Şu kepazeliğe şu utanmazlığa bakar mısınız? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bu saygısız gösteriyi eleştirenleri kirli zihniyet olarak tanımlamış çağ dışı anlayış, çağdaş değerlere düşman, hastalıklı ve karanlık zihniyet olarak nitelendirmiş. Haddini bil. Asıl kirli zihniyet, asıl hastalıklı, olan çağ dışı olan Türk milletinin milli ve manevi değerlerine düşman olan sizin beyninizdir, zihniyetinizdir. Çağdaş dans gösterisiymiş, yeni kültür arayışıymış, halt etmişsiniz. Değerlerimizi kirli emellerinize alet etmeyi bırakın, işinize bakın. Körfez tıpkı ağzınız gibi kanalizasyon kokuyor. Önce burayı bir temizleyin güzel İzmir'imize hizmet edin. Milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alan CHP'li belediyeleri ve kirli zihniyeti Konya'dan kınıyor, Türk milletinin temiz yüzlerine havale ediyorum" diye konuştu. - KONYA