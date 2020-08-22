MHP'li Mustafa Kalaycı: "Türkiye eskiye dönmeyecek" - Son Dakika

MHP'li Mustafa Kalaycı: "Türkiye eskiye dönmeyecek"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Karadeniz'de önemli bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini hatırlatarak, diğer araştırma gemilerinden de müjdeli haberleri beklediklerini söyledi.

MHP'li Mustafa Kalaycı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Karadeniz'de önemli bir doğal gaz rezervi keşfedildiğini hatırlatarak, diğer araştırma gemilerinden de müjdeli haberleri beklediklerini söyledi. Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemine değinerek, "Ne derlerse desinler Türkiye eskiye dönmeyecek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin Selçuklu İlçe Teşkilatı 12. Olağan genel kurul toplantısına katıldı. Selçuklu Kongre Merkezinde yapılan toplantıda konuşan Mustafa Kalaycı, Ağustos ayının Türk tarihi açısından dönüm noktalarının yaşandığı, zaferlerin yer aldığı bir ay olduğunu, geçtiğimiz Cuma günü de Türk tarihi ve ekonomisi açısından önemli bir müjde alındığını kaydetti. Kalaycı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir müjdesini aldık ve Türk milleti olarak hepimizi sevince boğdu. Çok önemli bir rezerv keşfedildi. Bazılarının değersizleştirmeye çalışmaya bazılarının küçümsemesine bakmayın. Tam 7 yıl Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak rezerv. Sadece bununla da kalmayacağız inşallah. Orada iki katman daha bulunduğunu ve o yönde sondaj yapıldığı haberini sevinerek aldık. Sahanın adı Sakarya, kuyunun adı Tuna-1, sondaj gemimizin adı Fatih. Buram buram Türk tarihi ve Türklük kokuyor. İnşallah Karadeniz ses verdi, Akdeniz'de ses verecek, Barbaros, Oruç Reis ve Yavuz'dan da müjdeli haberleri bekliyoruz" dedi.

"Ne derlerse desinler Türkiye eskiye dönmeyecek"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Parlamenter Sistemin sorunlarını telafi ederek önemli kazanımlar elde etmeye başladığını dile getiren Kalaycı, Türkiye'nin artık eskiye dönmeyeceğini vurguladı. Kalaycı sözlerini şöyle sürdürdü; "Son dönemde yaşadığımız saldırılara karşı verilen mücadelede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin çok büyük katkısı var. Karşımızdaki partiler veryansın ediyor Parlamenter Sistem gelsin diye. İçerik veriyorlar mı?, hayır. Niye gelsin; bir ses yok. Neyi eksik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin? Zaten parlamenter sistemin sorunlarını telafi etmek, eksiklerini gidermek, kültürümüze, tarihimize uygun bir yönetim yapısı oluşturmak üzere Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurulmuştur. Ne derlerse desinler Türkiye eskiye dönmeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye vesayet odaklarının etkilerinden kurtarılmıştır, paslı prangalar çözülmüştür, zincirler kırılmıştır. Türkiye eski Türkiye değildir. Allaha şükürler olsun daha geçtiğimiz günlerde Ayasofya Camii ibadete açılmıştır. Bütün bunların arkasında da Cumhur İttifakı vardır. Cumhur İttifakı partilerin siyasi çıkarları üzerine değil, Türkiye'nin istikbali ve bekası üzerine kurulmuş bir ittifaktır."

Kalaycı, AK Parti ile kurulan Cumhur İttifakı'nın protokolüne yazılan, 'Muasır medeniyetler seviyesini aşma, lider ülke Türkiye'yi oluşturma, süper güç olma yolunda altyapıyı oluşturma' hedeflerine ulaşmada önemi adımlar atıldığını dile getirerek, "Geleceğin süper gücü Türkiye ve Türk milletidir. 21. Asır Türk asrı olacaktır. Yıllardır hep bunu söylüyoruz, Allah'a şükürler olsun bu yolda da gerekli adımları atıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, tek listenin yer aldığı genel kurulda mevcut başkan Güzide Çipan delegelerin oylarıyla yeniden Selçuklu İlçe Başkanlığına seçildi. - KONYA

Mustafa Kalaycı, Hükümet, Türkiye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 16:18

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Mustafa Kalaycı: 'Türkiye eskiye dönmeyecek' - Son Dakika

Son Dakika

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